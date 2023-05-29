魯卡申柯邀哈薩克入俄白聯盟　稱保證可得到核武

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最堅定的盟友魯卡申柯在俄國國營電視台今晚播出的訪問中表示，必須「從戰略上去理解」明斯克與莫斯科當局有團結的特別契機。
他說：「沒有人反對哈薩克和其他國家建立緊密關係，一如我們和俄羅斯聯邦的關係。如果有人感到憂心…（那麼）很簡單：加入俄白聯盟。就這樣：每個國家都可以得到核武器。」
他也補充說，這是他的個人觀點，而非俄國。
俄羅斯和白俄羅斯正式組成俄白聯盟（Union State of Russia and Belarus），這是這兩個前蘇聯加盟共和國組成的無邊界聯盟與同盟關係。
人口2000萬的哈薩克與莫斯科在歷史上關係緊密，但哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）拒絕承認俄國兼併烏克蘭部分國土，也不接受魯卡申柯邀請哈薩克加入聯盟。
托卡葉夫辦公室引述他的說法在Telegram發文說，「我很欣賞他的笑話」，並稱哈薩克已經是「歐亞經濟聯盟」（Eurasian Economic Union）成員，不需要再加入其他聯盟。這個貿易聯盟同樣由俄羅斯主導。
他又說：「至於核武器，我們不需要，因為我們加入了禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）和全面禁止核子試爆條約（Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty）」。
托卡葉夫這番話可以被解讀為對莫斯科和明斯克打臉。
他說：「我們依舊堅守這些國際文件下的義務。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120529