賴清德稱除役核三緊急時啟用 洪申翰：極端情境下最後討論選項
民進黨主席暨總統參選人賴清德於昨日提及核三廠2025年運轉年限將屆，目前相關單位也正規劃讓停機的核能機組維持緊急使用效能，以備不時之需。對此國民黨痛批這說法是「非核鬆動」；長期關注能源議題的立委洪申翰今（29）日表示，民進黨非核家園目標不變，且在極端狀況下，核電之前還有再生能源與備用燃煤機組，另借鏡烏俄戰爭，核電廠也可能成為另一個安全風險，整體都必須討論跟評估。
記者陳威叡／台北報導
對於賴清德提及核三廠2025年運轉年限將屆，相關單位正規劃讓停機的核能機組維持緊急使用效能，以備不時之需。洪申翰說明，政府非核家園方向從未改變，賴是從國安角度出發說明極端情境的可能性討論，更完整的解釋，就是面對若被封鎖或各種可能的外部情境，需要提出完整的能源對策。
洪申翰表示，最優先的仍是再生能源，因為是真正的自主能源，這幾年政府全力發展再生能源，提高台灣能源自主的程度，來應對不同的風險狀況，此外包括儲能的提高電網韌性也很重要，若台灣有情況發生，用電量也跟平時不同，也會減少不必要的能源需求。
洪申翰說，國內還包括保留燃煤機組，到最後有不足，才會討論到要不要使用核電機組，擺到最後來討論，同時也要經過相關程序，包括法規與技術上的評估，都具備可行性才可能被選擇使用，牽涉到許多安全問題。
洪申翰指出，以烏俄戰爭為例，烏克蘭的最大核電廠就淪為俄軍的「肉票」，甚至過去有6、7度在戰時喪失電力，核電廠有可能成為另個安全風險，整體都必須討論跟評估。