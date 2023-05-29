柯文哲雙城論壇公費核銷「留107萬呆帳」　陳佩琪：開罰單來我繳

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陳佩琪提到，2017年柯文哲曾在某場合不經意提到某名人病情， 當下就被檢舉，說也快， 北市府衛生局火速飛來一張罰單，柯文哲接到、看到，頭也不抬地就把罰單遞給他，「我們已經很有默契了，隔天我就去把錢繳清了」；如今市長違反藍綠議員的決議，大家決議要他買單，那北市府專責這件事的某局處是否比照衛生局開一張罰單給他，陳佩琪直說「交給他，他就會給我，我就會去繳」，先前為這件事曾說先生可以把存摺、印章拿去用，到現在仍是。
陳佩琪還表示，「大家都知道他結婚的第一天，就把存摺和印章全交給我了 ，感謝他對我的信任，人是互相的， 往後的30多年， 他有需要用錢的地方，我也二話不說，立刻掏出錢來幫忙他」，但陳佩琪還不忘暴力「以我家的理財模式和我對他的了解，他拿到罰款單，不會自己拿存摺領錢去繳啦 ，只會像上次一樣把罰單丟給我請我去繳。他身邊通常沒多少零用錢，最多也只有幾千塊的演講費 ，超過萬元以上的支出， 大概都要靠我處理才行」。
最後，陳佩琪也說， 現在監察院財產申報都可網站自動下載，我知道申報不能當成候選人財產漂白的工具，所以要是有人質疑我們，不論是質疑收入，或是質疑支出， 「我都可以拿出憑證來證實錢從哪裡來、 錢去哪裡了」。