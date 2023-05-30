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共和黨極右派揚言阻撓！美債限協議前景坎坷

▲美國共和黨極右派及部分保守派人士，陸續出面反對債限協議，要想在國會闖關成功，還有不穩定因子。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國共和黨極右派及部分保守派人士，陸續出面反對債限協議，要想在國會闖關成功，還有不穩定因子。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國共和黨部分極右派議員29日放話，反對提高美國債務上限協議，意味著該協議通過前還有一段艱難的路要走，而依照美國財政部所言，下週就會沒錢繼續支付政府帳單。

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根據《路透社》報導，2024年美國大選、共和黨熱門候選人之一的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，這次的協議無法真的改變財政軌跡，之後國家仍然會走向破產。共和黨保守派代表羅伊（Chip Roy）也直言自己不支持該協議：「這不是一筆好交易，約4兆美元的債務充其量只能用於2年的支出凍結，沒什麼實質的政策改革。」

儘管在預料之中，但反對派出面，說明了民主黨的拜登總統（Joe Biden）和共和黨籍的眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）仍有障礙待克服，才能看到由2黨分別占多數的參眾2院皆通過該方案。

如果美國違約，全球金融市場估計將陷入混亂，但也有投資者擔心，以麥卡錫為首的共和黨人，促成的開支削減，可能反而會拖累美國經濟增長，儘管共和黨認為大幅削減開支對遏止國債增長是必要的。

美國眾議院規則委員會將於當地30日下午，開會討論債務上限協議，這是眾議院全體投票前必經的第一步，也算是該協議的首次考驗。

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