高虹安稱永恆之丘易積水！林智堅：29日會勘內容卻證實並非如此

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林智堅指出，市府29日的簡報完全證明「根本不是這麼一回事。簡報寫得很清楚，4月19、20日有一場豪大雨，且瞬間陣風達到『疾風』等級，因此造成積水及飄濺的情況，水『深』2-3mm，這就是高虹安臉書說的『嚴重積水』，沒想到市府居然還在簡報內容建請媒體先進應『查明事實』再行報導。高虹安市長當初對外的指控成為傷害他人的工具，甚至淪為政黨在監察院前作秀的題材，而如今的澄清卻只發生在小小的角落。在這邊我想為此工程辛苦的公務同仁、建築師以及營造廠商說幾句話。」
林智堅續指，就如同簡報裡所說「本案從設計到施工超過五年的時間，參與人員超過百人次」，知道許多人因為角色職位，無法為自己發聲，在面對當時鋪天蓋地的偏誤報導時，有苦難言。我記憶中的新竹市府同仁，大家在面對市民朋友、面對議會以及媒體先進，都是抱持著兢兢業業的態度，所提供的每一份資料、每個文字都是認真再三確認，因為大家知道市府的角色，擁有比別人更多的資訊以及對外媒體發佈的權利，可以成就一件事，也可以不小心就傷害到別人。」
林智堅提到：「在我還在擔任市長時，某次工程會勘，在那時還被稱為大坪頂的永恆之丘工地現場，聽見工班的師傅和建築師的討論，他們終於在有限的資源條件下，完成大量的清水模，臉上真的是充滿著驕傲的神情，也討論要去報名國家建築的獎項，因為這不僅只是建築師的成就，更是台灣第一線工程人員技術上的突破；而永恆之丘更是希望打破傳統的設計，我和市府同仁都希望透過建築，去扭轉過去大坪頂地區，周圍住家那種長年因殯葬設施而產生的負面觀感」。
林智堅強調：「我想公務同仁、建築師以及營造團隊都是在台灣這特殊的公共工程環境中，希望能做到一些些的進步與創新。不過，令人惋惜的是現在市府對外的發言，失去了公信力，就像田中央建築事務所設計的關埔小學，持續被攻擊說是大秘寶、是人謀不臧，就像林友寒以及林彥穎兩位建築師操刀的永恆之丘，被外人誤以為是不合格的設計；這些龐大的輿論壓力，讓這些優秀的建築師、優良營造廠商對於公共工程蒙上一層陰影，也讓城市建設停下腳步，我想最後受害最深的是新竹市民。」
林智堅指稱：「近日，聽聞市府許多重大工程接連流標，新聞充斥著關於新竹這座城市建設的報導，不夠精確的資料提供，過度聳動的政治語言，外加上破碎化的資訊，讓台灣社會對於我們的公共建設有著負面的觀感。變更設計、多次的調整和驗收，每個縣市都會發生的狀態，在新竹卻成為眾矢之的，面對輿論我們自己新竹人要說明也越發困難，最後成為矛盾的困境與無法跳脫的循環。」
林智堅呼籲：「擁有權力的人，不該讓權力成為服務個人的工具，我們終究會離開那個的位置，但留給這座城市什麼，都只在一念之間。如果當權者陷於此不自知，我要拜託大家幫幫忙，一起分享我的文章一起澄清，過去八年近千件以上的公共建設，參與的人員不計其數，新竹的進步是我們共同期待的方向，也是我們過去的驕傲，希望停止政治的算計，希望這座城市能夠真正的大步向前。」
新竹市政府29日晚間發布新聞稿表示，29日會勘的簡報為建築師自行製作，並非市府提供，建築師是針對先前媒體報導進行回應，4月19日的雨勢造成5樓部分櫃位的潑濺情形，及2樓神主牌位區、祭祀空間的積水情形。此外，5月19日下雨時，無風狀態，永恆之丘2樓祭祀空間仍發生積水。永恆之丘遇雨會進水、積水，是客觀事實，已透過新聞稿、照片、影片，甚至殯葬所工作人員的說法證實，並提出短、中、長期的改善方案。
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