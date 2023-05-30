柯文哲穿藍白配色裝赴金門引遐想？陳玉珍：民意支持郭柯合會贏
宣布投入2024總統大選的台灣民眾黨主席柯文哲今（30）日前往金門，鴻海集團創辦人郭台銘也將再度前往金門。外界關注郭柯是否會合作，柯文哲穿藍白配色裝赴金門引發藍白合遐想，國民黨立委陳玉珍表示，郭柯合作有很大的機會贏，但是個人的意願很重要，在野整合也是非常好的事。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日搭乘8點10分班機前往金門，先參加民眾黨金門縣黨部茶會暨立委張其祿服務處揭牌活動，接近中午參加浯島城隍廟獻典參拜；郭台銘也將搭乘私人飛機前往金門參加浯島城隍廟獻典參拜，並拜會民眾黨籍金門縣長陳福海，引發外界關注是否會郭柯合。
柯文哲在約7點20分到達機場，穿著白色襯衫與藍色西裝褲，藍白配色引發關注。媒體詢問有跟郭台銘約好見面嗎？柯文哲說，「我知道他會來啊」。媒體問是否有特別簡訊一下嗎？柯文哲表示，「沒有啦！」
媒體追問今天的穿搭是有藍白合的寓意嗎？柯文哲說，「天啊，我怎麼會這麼剛好！」針對與陳玉珍搭同一班飛機會聊什麼？柯文哲則是未回應。
陳玉珍稍後抵達機場，與柯文哲搭同一班華信班機飛往金門，媒體問會跟柯文哲談什麼？陳玉珍表示，她不曉得。
媒體問藍白合可能嗎？陳玉珍說，她跟柯文哲搭同一班飛機，而且坐隔壁，「我來問他怎麼想」，至於郭柯有可能合嗎？陳玉珍表示，「這都不是我決定的啊！」
陳玉珍進一步表示，民意是這樣支持的，她在旁邊覺得合是很可能贏，但是個人的意願很重要，他們彼此有沒有意願也不知道，但擴大來講，跟國民黨、在野，如果如主席所說的一階段、二階段整合，在野整合也是非常好的事。