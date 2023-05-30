新光小公主吳欣盈財產申報！家族控股公司減持250萬股
監察院今（30）日公布民眾黨不分區立委、新光小公主吳欣盈財產申報。在配偶欄部分，吳欣盈2019年與板橋林家後代林知延離婚後，目前空白。其中，吳欣盈2019年不分區立委登記時申報持有家族控股公司的盈盈投資股份有限公司557萬股，如今僅申報307萬股，減持250萬股。
Newtalk新聞 |林朝億 台北市報導
至於土地部分，因贈與持有一筆貢寮14,854平方公尺土地。建物則持有一筆英國倫敦Stanhope Gardens建物。並有一輛2008年取得的Mini Cooper Coupe汽車。
存款部分有 6,334,680 元；藍寶石珠寶一套價值8,000,000元；保險累積已繳保險費折合新台幣總金額：9,939,309 元；還有兩筆信用貸款總數金額 14,626,579 元。
比較特別的是在有價證券上持有上，盈盈投資股份有限公司3,070,000股份，因是未上市的家族控股公司之一，難以估計實際價值。吳欣盈的父親吳東進即是以盈盈投資法人代表擔任新光三越董事。
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