換柱2.0？張亞中批侯友宜民調崩：若6月下旬仍不利須開兩會調整
《美麗島電子報》29日公布2024總統大選最新民調，民進黨主席、副總統賴清德拿下35.8%穩居第一，民眾黨主席柯文哲上升至25.9%，超越僅剩下18.3%國民黨新北市長侯友宜，引起各界關注。對此，孫文學校總校長、國民黨中評委張亞中表示，若6月下旬前，侯友宜的支持度持續下滑，國民黨應在最短時間內召集舉行兩會，解決重返執政路上最大危機。
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張亞中在臉書上指出，國民黨主席朱立倫捨棄民主程序應有的初選，採取乾綱獨斷的徵召，於 5 月 17 日宣布徵召侯友宜參選 2024 年總統大選。不過，至今陸續已有多家民意調查機構公布三黨總統人選組合的調查結果，結果顯示侯友宜的支持度異常劇烈地在下滑，且侯友宜的支持度不僅大幅下滑，更遭柯文哲超越後，落居最末的第三，他認為「國民黨重返執政之路上最大危機已然浮現」。
為了提高國民黨在未來總統大選的勝選機率、最大化的保住立委席次，張亞中提出，若在6下旬前，國民黨中央民調與民間具有公信力民調中，侯友宜仍然無法穩定保持第二，持續落居第三，國民黨必須因應危局調整作為。
他表示，根據《中國國民黨黨章》第 18 條、第 20 條規定，倘有中央委員半數以上請求，得召集中央委員會臨時全體會議；並經中央委員會認為必要得召集臨時全國代表大會。
他再次沈重地要求，黨內全體中央委員、黨代表同志應關注時局變化，勇於承擔，只要6月下旬前民調仍呈現不利國民黨的情勢，應依黨章在最短時間內召集舉行兩會，採取一切必要的緊急應變措施，解決國民黨重返執政最重大的政治危機。
張亞中呼籲，現階段所有國民黨員必須共同努力，絕不要讓綠營及側翼藉機見縫插針，破壞黨內和諧與製造在野矛盾，也希望侯友宜能儘速檢討改善民調劣勢的部分進行檢討改善，誠心回應民意需求，盡快提升民意支持，讓國民黨重新成為下架民進黨此一廣泛民意的首選品牌政黨。
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