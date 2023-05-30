台南女學股票投資遭騙逾2千萬元！南警佯裝交付500萬元逮3人送辦
（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市陳姓女子透過臉書粉專學習股票投資，半年來遭詐騙逾新台幣2000萬元後報案，昨天下午佯裝欲再交付500萬元，警方埋伏逮捕3名車手，訊後依法送辦。
台南市警局第一分局今天告訴中央社記者，54歲陳女去年底透過臉書（Facebook）粉專學習股票投資技術分析時，加入名為「胡睿涵LINE群組」通訊軟體群組，遭自稱是投顧助理的楊姓女子主動要求加LINE，楊女更向陳女誆稱可找到飆股迅速獲利。
陳女投資初期確認出金狀況正常，信以為真，半年來陸續匯款及面交逾2000萬元，直到無法出金時才驚覺被騙，立刻報案，且配合警方偵辦。
陳女昨天下午前往東區裕農路假裝欲交付500萬元資金，29歲周姓男子、25歲詹姓男子、17歲陳姓少年果然現身取款，當場被警方逮捕，且查出偽造投顧公司收據、公司印章、工作證、手機等。
警方調查，此詐騙集團假冒元大投顧財金頻道「理財最前線」主持人胡睿涵名義，以財金專業形象在網路分享投資心法，及邀人加入社團後，再要求互加通訊軟體私訊，遊說誘騙加碼投注資金。警方訊後將3名車手送辦。（編輯：卞金峰）1120530