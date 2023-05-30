《遠見》民調蔣萬安滿意度墊底　台北市：虛心以對

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殷瑋指出，根據媒體發佈的調查新聞稿，台北市的施政分數是八年新高，負評則是縣市改制以來歷年最低，不滿意度較前一年度下降了近20個百分點；若與前一年的施政分數相比，臺北市的成長數字位列全國第二，僅次於臺中市。
殷瑋提及，根據北市府研考會一月到四月的三次調查，市府團隊的民調數字呈現成長態勢，由三成多一路上升至超過五成，符合之前其他調查的趨勢；而在政黨中立者群體中，滿意度也由10%左右上升至近半滿意。
殷瑋進一步表示，蔣萬安市長除了感謝同仁的辛苦付出之外，也認為整體施政還有更大的進步空間，一定會和市政團隊一起繼續努力，不斷前進，為市民提供品質更高的公共服務。
台北市議員林延鳳則批評，即便市政宣傳在北市遍地開花，蔣萬安撒幣、放煙火卻無亮點之施政，依舊令市民無感，目前他與柯文哲的共同點都是「滿意度六都吊車尾」，實在令台北市民感到顏面無光。
林延鳳指出，依據該調查，蔣萬安施政滿意度六都最低，僅拿下46.3%，不滿意度則為六都最高，達23.9%，雖不滿意度號稱北市歷年最低、滿意度八年新高，但「那是因為前市長柯文哲那八年做得太爛了」，而人必須要見賢思齊，不能永遠「比爛」，若再不對「柯政」好好檢討，甚至「柯規蔣隨」、「柯債蔣不討」，恐怕滿意度只會「向柯看齊」，呼籲蔣萬安儘速改進，不要再成為市民心目中只會跳舞、跳針，市政表現卻令人無感的「最後一名市長」。