瑪娃颱風強度略減！今天「雨越晚越大」 最靠近台灣時間點出爐
瑪娃颱風在昨（29）晚發布海上警報，中央氣象局表示，瑪娃的暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，過去3個小時，瑪娃颱風的強度略為減弱，不過還是維持在中颱等級，今（30）日上午，宜花、大台北地區已經出現零星降雨，氣象局預報中心課長林秉煜指出，今晚開始東部、大台北雨勢將開始變大，明（31）日颱風最接近台灣，是降雨最明顯的時間點，東北部地區及北部山區要注意局部大雨或豪雨的出現。
記者張志浩/綜合報導
林秉煜提及，瑪娃颱風因為巴士海峽海溫較低、北方有乾空氣的原因，近中心風速變慢、強度略為減弱，由於缺乏導引氣流，因此瑪娃的速度相當緩慢往北方移動，林秉煜預估，瑪娃颱風的強度會緩慢減弱，目前往西偏移的成分以不明顯，北上一段時間後就會往東北移動。
降雨方面，早上開始宜蘭、花蓮等地區已經有斷斷續續的降雨，隨著瑪娃越往北移，今日降雨情況會越晚越明顯，明天是瑪娃帶來降雨最劇烈的時段，東北部、北部山區一定要留意局部大雨或豪雨發生的機率；此外，中南部不受降雨影響，但因颱風外圍沉降影響，白天台中至屏東、金門地區有局部攝氏36度以上高溫出現的機率。
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約450公里，以每小時7公里速度，向北行進。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。