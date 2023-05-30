黃仁勳紅到遭詐騙集團冒名！打詐辦公室明成立、產業助「識詐」

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據內政部資料顯示，從2014年開始至今，台灣每年詐騙案都高達2萬多件，2022年的數字更逼近3萬（2萬9509件）、財損高達60多億元。
台北市電腦公會表示，除了行政院成立「打詐專責辦公室」外，業界也逐步設立多種防詐機制，並希望透過跨界合作，讓民眾增加「識假知能」，在接觸到詐騙資訊時，能藉由官方制度求證、分辨內容的可信度，期盼讓「反詐騙」成為新一代顯學，透過「識假、求證、反詐」三階段流程，從政府、業者、民眾三方共同合作，達到「全民揭竿，杜絕詐騙」的效果。
有詐騙集團最近冒用黃仁勳的名義吸引民眾加入群組股票投資，內容寫道「Nvidia第二季業績預告讓AI產業在股市大漲」，並要求民眾加入投資股票的群組。刑事警察局日前獲報，立刻聯繫臉書母公司Meta，啟動通報機制，迅速下架詐騙廣告，並將向上溯源追緝貼文者刑責，依法究辦。
陳建仁說，黃仁勳詐騙消息一出來，就馬上得到Meta支持，立刻下架該廣告，非常有效率，而詐騙技術就像新冠病毒一樣，會不斷變種、出現新型詐騙，因此去年7月起就展開新世代打擊詐欺策略行動綱領，明天要成立「打詐專責辦公室」，統合各部會力量，就是希望打詐要像防疫一樣，也要打預防針，並感謝警政署、調查局成立北中南打詐工作站與防制中心，強化科技設備、懲詐騙執行能量，也與Meta、Line、Google合作，下架涉詐廣告、帳號等，感謝13家數位產業代表，響應政府打詐決心，願意負起社會責任，協助提升全民「識假知能」。
Meta今天表示，長期與內政部及警政署刑事警察局合作防詐，將透過以下三大方向持續努力，包括雙方聯合優化網路詐騙處理流程、深化跨產業與平台防詐措施、持續強化全民防詐意識。並持續推廣藍勾勾認證確認粉絲專頁真實性、粉絲專頁資訊透明度、檢舉與尋求協助等辨識知能，以及推動數位公民素養教育，提升全民防詐意識。
LINE則從「處置高風險帳號」，「站內廣告審核」，與「網安宣導」三方面著手，為加速處置高風險帳號。LINE主動偵測從外站詐騙廣告引導加入的帳號，掃蕩涉及違反LINE服務條款的帳號，至今年5月底已經處置超過900個帳號；針對站內直接投放的廣告LINE會以人工審查，投資類型商品廣告只讓金管會核准的金融投資機構刊登。
為加強影音媒體識讀，Google已在全球超過50個地區推出「YouTube Hit Pause 網路資訊停看聽」系列影片，希望藉此提升YouTube使用者的媒體識讀，對於經刻意捏造或操弄的不實訊息與詐騙內容有更高的警覺心，2023年下半年，Google將與數名台灣YouTube創作者一同推廣此系列影片。
在簡訊詐騙方面，NCC主委陳耀祥指出，電信業者執行電話及簡訊識詐阻詐工作已具成效，在「防杜境外竄改來電詐騙」方面，自112年5月3日起，全面攔阻境外非正常國際來話號碼(+886 0～8)，有效阻斷詐騙電話達百萬通以上。
中華電信運用AI技術分析及關鍵字識別機制提升過濾詐騙簡訊的準確性及時效性，成功攔阻了超過4,100萬則惡意簡訊；台灣大哥大研發出偵測偽冒網站與偽冒APP的系統，透過主動偵測與接收通報，推出至今1個多月，已經發現超過1500個疑似偽冒網站；遠傳電信則打造全台首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，將詐騙電話資料進行大數據分析，目前1小時能分析數千萬通數據，並利用機器學習模型找出詐騙電話行為模式，詐騙偵測率高達92.5%，成功讓詐騙電話數量減少近9成、從源頭攔截高達9成以上詐騙簡訊。
在今年初政府發布的統計資料中顯示，2022年詐騙手法報案數最多的就是「假網路拍賣網站」，欺騙消費者下單，共有6,787件，造成財損4億元。
對此，數位部長唐鳳表示，各電商與網拍業者積極以對，包括強力推動實名制身分認證、雙重安全登入機制與警示通知、主動阻斷或屏蔽／偽冒詐騙網址（含QR code）、分批強制更換密碼等等，並透過AI系統搜尋可疑帳號，一但被列為高風險，即刻將其停權，希望透過以上多種不同手段，讓詐騙案件發生率降到最低。
台北市電腦公會指出，在過去的案例中，實體通路所販售的「遊戲點數」因可於線下快速轉手，故常為不肖者所利用，待受騙民眾報案或要求業者鎖卡時，被騙的遊戲點數已被轉移至善意的第三人，也錯失追回的黃金期。因此目前遊戲點數的發行業者，如智冠科技、網銀國際除了提供24小時客服團隊接收民眾通報，業者更主動出擊，成立風險控管部門，針對單一使用者設定黑名單預警機制，對店家則有各通路的銷售異常狀態回報機制，希望在第一時間阻止詐騙；樂點股份有限公司（GASH）日前推出防詐鎖卡平台，配合點數延遲48小時入點的流程，讓遭遇詐騙的民眾可以在48小時內於該平台先鎖卡，再憑購買資料申請退費，有效防堵詐騙行為。
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