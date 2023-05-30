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侯友宜稱「核能是選項」　民進黨：請具體說出核廢放哪

▲侯友宜稱「核能是選項」，民進黨反問請具體說出規劃，核廢料要放哪核廢要放哪。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.30）
▲侯友宜稱「核能是選項」，民進黨反問請具體說出規劃，核廢料要放哪核廢要放哪。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.30）

記者陳威叡／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日拋出「核能是選項」，今（30）日又將砲火指向民進黨總統參選人賴清德，質疑從非核家園要轉到把核電變緊急備用，這部分應該要說明清楚，到底要把國人帶到什麼方向。對此民進黨回應，侯友宜刻意扭曲賴清德談話意旨，進行廉價的政治操作，卻對自己的能源配比主張毫無想法，連核廢料如何妥善處置都廢話一堆，顯然是國政草包，呼籲在侯友宜的核能主張下，「請具體說出規劃，核廢料要放哪？」

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民進黨發言人林楚茵表示，侯友宜聲稱「核一、核二、核三，甚至包括核四，面臨專業上及國情上，會做好跟專家充分討論，7月份提出完整論述」，對此抨擊侯友宜身為新北市長，難道不清楚核一、核二陸續除役，高階核廢料仍無法處理，至今還囤在廠區內，對人口密集的北台灣是沈重壓力。

林楚茵表示，對於台電規劃將核一廠核廢料移至乾式貯存場，新北市府採取消極不予核定的態度，甚至台北高等行政法院判台電勝訴，侯友宜現在為了選總統打臉過去的侯友宜，明顯為了選舉亂開芭樂票，「爽了自己卻苦了市民。」

林楚茵表示，侯友宜不僅是空話王，更是跳票王，只會嘴巴說「核安一定做好、核廢料妥善處理」，但請先向新北市民說清楚，在其核能主張下，規劃核廢料要放哪？徐巧芯曾說過可以放她家，葉元之說可以放板橋，試問侯友宜規劃的核廢料要放哪裡？又要如何妥善處理？請給人民一個明確的答案，不要又是空話一堆。

此外對於侯友宜一再稱缺電，林楚茵痛批，成熟的政治家是針對事實考據來進行政策論辯，而政客是不斷用廉價的政治口水造謠製造人民恐慌，侯友宜看來就是政客。自己對能源政策毫無想法跟規劃，只有胡亂批評，令人遺憾。

林楚茵強調，台灣根本不缺電，總統蔡英文520談話說明的很清楚，「2030年不包含再生能源，新增的電廠機組，扣除除役機組淨增加數量，可以達到910萬千瓦，所增加的發電量將近核一加核二的3倍，「台灣不會缺電，但必須繼續投資儲電設備及電網韌性建構，以提升、確保供電的穩定性」，也難怪有網友說侯友宜是國政草包。

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