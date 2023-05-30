侯友宜稱「核能是選項」　民進黨：請具體說出核廢放哪

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林楚茵表示，對於台電規劃將核一廠核廢料移至乾式貯存場，新北市府採取消極不予核定的態度，甚至台北高等行政法院判台電勝訴，侯友宜現在為了選總統打臉過去的侯友宜，明顯為了選舉亂開芭樂票，「爽了自己卻苦了市民。」
林楚茵表示，侯友宜不僅是空話王，更是跳票王，只會嘴巴說「核安一定做好、核廢料妥善處理」，但請先向新北市民說清楚，在其核能主張下，規劃核廢料要放哪？徐巧芯曾說過可以放她家，葉元之說可以放板橋，試問侯友宜規劃的核廢料要放哪裡？又要如何妥善處理？請給人民一個明確的答案，不要又是空話一堆。
此外對於侯友宜一再稱缺電，林楚茵痛批，成熟的政治家是針對事實考據來進行政策論辯，而政客是不斷用廉價的政治口水造謠製造人民恐慌，侯友宜看來就是政客。自己對能源政策毫無想法跟規劃，只有胡亂批評，令人遺憾。
林楚茵強調，台灣根本不缺電，總統蔡英文520談話說明的很清楚，「2030年不包含再生能源，新增的電廠機組，扣除除役機組淨增加數量，可以達到910萬千瓦，所增加的發電量將近核一加核二的3倍，「台灣不會缺電，但必須繼續投資儲電設備及電網韌性建構，以提升、確保供電的穩定性」，也難怪有網友說侯友宜是國政草包。