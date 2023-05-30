Lulu遭傳欠錢又衰捲雙面人風波！曾凌晨哭回家 淚曝出道12年辛酸
女星Lulu（黃路梓茵）近幾年在主持方面表現亮眼，還曾7次入圍金鐘獎，2022年終於奪下「綜藝節目主持人獎」，她去年底衰捲「雙面人」風波，也曾被謠傳在外欠錢，昨（29）日她在臉書上分享出道12年的辛酸血淚史，貼文一出立即引起熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
Lulu自台藝大廣電系畢業，近期回到母校演講，她昨日在臉書分享致詞內容，表示她從綜藝節目《大學生了沒》出道，在2012年時參加選秀節目《超級模王大道》，但其實當下內心很抗拒它，除了交通非常耗時，準備比賽的過程也讓她承受巨大壓力，「那時候的我每天照著鏡子觀想著我到底還像誰？」
Lulu透露，雖然她很抗拒《超級模王大道》的比賽，但被淘汰時仍從攝影棚一路哭回家，直到室友開口安慰：「沒關係啦，被淘汰又不會怎樣，妳不是喜歡表演嗎？表演又不是只有模仿而已。」她才轉念全心投入別的演藝工作，「對啊，我是喜歡表演的」。
Lulu指出，當時她什麼工作都接，「我做過MV的群演、也接過一集500元的棚內主持、拍過各種奇奇怪怪的外景」，演藝圈還因此傳出「Lulu在外面欠錢」的謠言，2017年她和黃子佼主持歌唱選秀節目《希望之星》，發現錄影的攝影棚居然和當年錄製《超級模王大道》時相同，「當我用主持人視角看著台上的大家，我發現我突然懂了，我好像能完全理解這些選手」，她因為曾經身為選手，所以更能夠同理選手們的喜怒哀樂，也帶著這份成長繼續在主持生涯前進。