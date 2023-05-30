瑪娃颱風不來了？路徑開始「偏離台灣」 海上警報最快明晚解除
瑪娃颱風近3個小時路徑稍微偏東，中央氣象局預報中心課長林秉煜指出，以目前的狀況來看，台灣100公里內的海域，有可能在明晚至後天清晨脫離暴風圈影響範圍，最快明天晚上就有機會解除「海上警報」，不過颱風移動速度仍較慢，外圍環流的降雨、強風、長浪將持續影響至週五，請民眾持續留意颱風資訊。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約450公里，以每小時8公里速度，向北轉北北東行進。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。
瑪娃颱風移動速度極慢，和今早11時相比，路徑上有略往東偏，不過外圍環流持續影響，預計大台北、東半部地區降雨會越晚會越明顯，明日一整天颱風最靠近台灣，也是降雨最劇烈的時段，東北部和北部山區要留意大雨或豪雨；週四和週五颱風帶來東北風影響，宜蘭降雨情況明顯，週末各地天氣大致穩定，僅東半部有午後雷陣雨。
林秉煜提醒，今日蘭嶼易有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有9至11級強陣風，桃園至台南、恆春半島、東部、東南部沿海空曠地區將有8至9級強陣風，大台北、東北部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，請特別注意，颱風外圍沉降影響，今(30日)白天臺中至屏東、金門地區有局部36度以上高溫出現的機率，請注意