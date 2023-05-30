再爆裁員！「壹蘋新聞網」傳人員調整 北市勞動局收19位資遣名單
前身為「蘋果新聞網」的「壹蘋新聞網」，去（2022）年9月起正式營運，但才上線僅4個月，今年初就傳出大量裁員，接著今（30）日又再爆出有人被資遣，對此，台北市勞動局表示，確實有收到該公司報19位資遣名單。
記者林莞茜／綜合報導
根據《ETtoday》報導，有「壹蘋新聞網」員工下午表示，今日中午收到內部信件，通知有進行人員調整，但聲稱流程上完全依照勞基法執行，保障離開同仁的權益，然而信件還有分2個版本，所以還寫有「為體恤各位同仁的努力和堅持，公司將發行20％新股，讓收到這封郵件在職的每一位壹蘋同仁都成為股東」。
信件還提到，如未來公司營運一切順利，每個人發放的股份預計相當於增加一年收入的10％以上，每個人收到的股份數量也會在確認後個別以書面通知；當然公司如果做得越好，股份增長的價值替同仁們加薪服務，會隨著公司的表現越來越大。
針對裁員一事，台北市勞動局表示，今天確實有收到該公司報19位資遣名單，但沒有觸發大解法，呼籲雇主要依法給付公司資遣費，若有發生勞資爭議，可以向勞動局反應；根據「大量解僱勞工保護法」，同一事業單位的同一廠場僱用勞工人數在200人以上、500人以下者，在60天內解僱勞工逾所僱用勞工人數1/4，或單日超過50人即須提前60天通報並公告解僱計畫書，違者處10萬元至50萬元罰鍰。