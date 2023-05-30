提早防颱準備！台北市立動物園嚴加戒備 若停班停課將同步休園
臺北市立動物園今（30）日表示，儘管颱風「瑪娃」強度有稍微減弱、行進速度變慢並開始北轉，路徑看來不會登陸，但隨著颱風逐漸接近，預估北部風雨仍可能會增強，因此動物園各組室同仁都已嚴加戒備，做好防颱措施，希望在颱風過境期間，將災損降到最低，以確保人員與動物的安全。
記者林莞茜／綜合報導
諶亦聰園長表示，動物園的同仁平時都會定期進行設施安全及排水系統等例行性檢查，在颱風來臨之前，除了要加強疏通水溝、修剪樹木、清理雜草落葉、檢視戶外棲架、圍網及欄舍是否穩固無破損以及確認所有的動物都有回到室內，以杜絕因風勢太大，待在戶外的動物被掉落物擊中等風險；各區域也提供備用電源，一旦發生停電時會立刻啟動；防災人力的備署部分，則成立防災應變小組，建立警報期間內現場人員出勤名單、各組室橫向聯繫通訊錄及回報系統等，希望多一分注意，少一分災害，最重要的就是要讓所有的動物在颱風肆虐期間，都能平安度過並獲得妥善的照顧。
為了防範各種自然災害，政府制定了「天然災害停止上班及上課作業辦法」，在颱風過境期間，依照氣象預報，暴風半徑於四小時內可能經過的地區，其平均風力達到七級風或陣風達到十級風時，各個權責機關便可以依照這個辦法來發布停止上班上課。也因此，如果台北市政府宣布停班停課時，雖然會配合休園一日，但是保育員和獸醫師仍舊必須排除萬難，頂著風雨趕到動物園上班，除了確保動物安全無虞，日常基本照護工作也必須一一完成。
這次的「瑪娃」颱風行進路線預估將持續北轉，逐漸遠離台灣，對我們的影響將大幅降低，但是動物園仍然要提醒大家，於颱風侵襲期間，請儘量避免外出，做好防範工作，並隨時注意颱風最新動態，如遇臺北巿政府發布停班停課日期，動物園將配合休園一日，請民眾於出發前，先至行政院人事行政總處查詢颱風停班資訊，或可先行來電遊客服務中心查詢。