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直言中共必介入2024大選　學者：最終目的促成郭柯配

▲民進黨舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，警大教授董立文認為，中共介入台灣民主選舉不是會不會，而是以何種方式，認為最終目的就要是促成郭柯配。（圖／民進黨提供）
▲民進黨舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，警大教授董立文認為，中共介入台灣民主選舉不是會不會，而是以何種方式，認為最終目的就要是促成郭柯配。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨今（30）日舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，邀請專家學者與會發表看法，警大教授董立文認為，中共介入台灣民主選舉不是會不會，而是以何種方式的問題，認同民進黨主席暨總統參選人賴清德所提出「民主與專制」的選擇，批評國民黨參選人侯友宜兩岸政策「零碎沒有系統，空洞沒有內容，閃躲沒有面對」，直言擺爛到最後下場會很慘，民眾黨總統參選人柯文哲則是「抄襲變造、移花接木、前後不一」，讓人無法信任，但柯是中共較喜歡的人選，最終目的就是要促成郭柯配（指郭台銘）。

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民進黨今日舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，中央警察大學公共安全系教授董立文以「中共影響台灣2024總統大選的可能作為」為題發表報告。董立文指出，中共介入台灣民主選舉「不是會不會，而是以何種方式」的問題，中國介入台灣政治是日常，選舉尤其激烈。

董立文說，中共介入選舉的首要目的就是製造混亂、宣傳「台灣民主失敗論」；其次才是影響選舉結果，讓最聽從中共的人當選，而且會優先會讓自己培養的代理人當選，其次才是傾向統一、傾中的候選人，並且會全力打壓中共不喜歡的候選人。

董立文強調，可以從四個層面來觀察中共對2024年的台灣「介選」，首先是去年九合一大選後，國台辦發言人試圖透過輿論操作將2024年台灣大選定義為「和平與戰爭的選擇」；第二中國國家主席習近平於中共「20大」後將對台政策目標定調為「堅定不移推進祖國統一大業」；第三以「疑美論」、「反美論」等分化破壞台美關係等；最後是以「顯性、灰色與隱性」三種手段來介入台灣選舉。

董立文說，專制政權的介選本質，是為了讓台灣人民失去對民主自由的信心，讓中共可以不花代價的統一與統治台灣，認為統獨議題一定會是選舉的口號，但最重要的是，台灣人民對民主自由的價值信念有多堅定。

董立文呼應賴清德所言「兩岸衝突的本質是民主與專制的對抗」，籲民眾應關注各政黨的候選人在兩岸對話談判同時，不要當中共在台灣的「代理人」、統一台灣的「開門人」。另批評侯友宜的兩岸政策是「零碎沒有系統，空洞沒有內容，閃躲沒有面對」，擺爛到最後的下場會變很慘，而柯文哲兩岸政策是「抄襲變造、移花接木、前後不一」，讓人無法信任。也直言柯文哲的確是中共比較喜歡的人選，中共的最終目的就是希望促成郭柯配（指郭台銘）。

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