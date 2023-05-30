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福特聯手特斯拉 電動車充電孔規格掀起風暴

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

電動車進入到你我的生活當中，充電問題首當其衝，而關於車輛充電孔的規格尚未統一，各大車廠都不想要放棄自己的設計，尤其是電動車先鋒特斯拉Telsa，現在另一家美國汽車大廠Ford福特更宣布將會與特斯拉合作，福特車主開心的同時，可能會引發其他車廠的連鎖效應，特斯拉的充電規格將會成為一大主流。

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福特未來的電動車將會直接使用與特斯拉相同的充電孔設計，可以直接使用特斯拉超充網絡。
福特未來的電動車將會直接使用與特斯拉相同的充電孔設計，可以直接使用特斯拉超充網絡。
過往特斯拉車款的充電孔名稱為TPC，不過現在已經更名為NACS（North American Charging Standard），現在福特即將加入這個陣容當中，福特將會從2025年開始打造配置NACS充電規格的車款，取代目前的CCS（Combined Charging System）充電孔，此舉無疑是推動福特電動車更加普及的做法，畢竟特斯拉在美國擁有約1.7萬個充電站，遠大於他們向其他車廠開放的3,500個一般充電接孔，這些配置了NACS充電孔的車輛還可以使用超級充電站，這是最大的好處。

而顧問公司EVAdoption執行長Loren McDonald更直接表示：「我們都對福特宣布這一項消息感到震驚，但既然福特已經做出了決定，那麼其他車廠就容易多了，因為既然有人破冰了，這將會像骨牌效應一樣引發其他車廠跟進。」畢竟特斯拉的超級充電網絡真的太香了，其他品牌或者是充電業者想要追上非常困難，而常言道：「如果你不能打敗他們，那就加入他們。」但對於消費者來說可能也並不是全然的好消息，因為代表著充電系統可能被特斯拉壟斷，未來如果要加收費用會讓消費者毫無招架之力，相信福特此舉將會讓其他車廠開始考慮充電接頭要如何配置，以因應未來龐大的電動車市場。

特斯拉充電規格NACS恐將會成為未來電動車的主流充電孔設計。
特斯拉充電規格NACS恐將會成為未來電動車的主流充電孔設計。
現在許多電動車使用的CCS接孔可能會被捨棄，因為特斯拉的充電網絡真的太香了。
現在許多電動車使用的CCS接孔可能會被捨棄，因為特斯拉的充電網絡真的太香了。

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