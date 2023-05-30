王少偉傳分手許藍方！好友花花突爆他「感情現況」：我先道歉
男星王少偉與「最美性學博士」許藍方頻頻傳出緋聞，又被爆出分手傳聞，但兩人始終沒有認愛。而王少偉先前曾被好友花花（張嘉雲）爆料「只有一顆蛋」，引起熱議，對此，花花今（30）日出席代言記者會也替王少偉澄清：「他真的有兩顆啦！王少偉先生有兩顆，因為我之前看到的地方，是比較大的那顆，另一邊比較小！」更鬆口王少偉與許藍方的感情現況：「他不是分手了嗎？我不知道啊！他什麼事都不講 ，神神祕祕的！我覺得王少偉會不會殺死我？我等一下先打電話跟他道歉好了！」
記者郭佩蓉/台北報導
花花先前曾經在節目上爆料，某次王少偉站在高處拿東西，也因為他當時穿很鬆的短褲，沒有穿內褲，害她看錯，「好啦他真的兩顆啦，我在這邊幫他澄清，王少偉先生他有兩顆，不是一顆，因為我之前看到的地方，是比較大的那顆，另一邊比較小，所以沒看到，少偉我幫你澄清了，不要罵我了」。
最後，談到王少偉與許藍方的緋聞，花花也語出驚人：「他不是分手了嗎？」隨後趕緊稱自己不知情，「不是看新聞說分手了？我不知道欸，他不會講啊，他什麼事都不講 ，聽說分手我也不知道，問他也不說，神神祕祕的！」接著忍不住竊笑：「我覺得王少偉會不會殺死我？我等一下先打電話跟他道歉好了，不然他老人家又要說教了！」