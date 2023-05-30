下班注意！4縣市急發「豪雨、大雨特報」 颱風沒來南部雨超大
中度颱風「瑪娃」雖然在台灣東方海域慢速遊走，對中南部沒有直接影響，不過由於中午的高溫過後，對流雲系發展旺盛，搭配颱風外圍環流的間接影響，台南、高雄已經出現局部較大雨勢，氣象局也隨即發布「豪雨特報」，瑪娃颱風在北部、東半部的雨勢越晚會越明顯，請民眾持續留意天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，受到午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，各地易有短延時強降雨，今（30）日台南市有局部大雨或豪雨，高雄地區及宜蘭、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
至於瑪娃颱風，目前移動速度極慢，路徑略往東偏，不過外圍環流持續影響，預計大台北、東半部地區降雨會越晚會越明顯，明（30）日一整天颱風最靠近台灣，也是降雨最劇烈的時段，東北部和北部山區要留意大雨或豪雨；週四和週五颱風帶來東北風影響，宜蘭降雨情況明顯，週末各地天氣大致穩定，僅東半部有午後雷陣雨。
此外，今日蘭嶼易有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有9至11級強陣風，桃園至台南、恆春半島、東部、東南部沿海空曠地區將有8至9級強陣風，大台北、東北部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，請特別注意。