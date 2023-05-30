兩個月87槍擊數市民慌　民進黨議員齊轟新北沒市長

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新北議會民進黨團副總召張維倩則是強調，侯友宜本月17日確定要選總統，但做一天和尚敲一天鐘，做一天市長就要扛起責任，而不是忙著周末走透透，跑去高雄說抓壞人，對新北市的治安問題卻充耳不聞！有空批評其他縣市市民沒有眼睛，請侯市長也要睜開雙眼，好好看看新北市治安究竟發生什麼事情，不要睜眼說瞎話，瞎扯別的縣市有槍案，就想把新北市這一個月特別多起的槍案卸責，說要跟中央一起努力治安，叫市民情何以堪。
「身為市長的侯友宜有義務向市民說明如何保護市民，而不是只想選舉、不顧治安」，新北市議員邱婷蔚這樣說到，指出現在新北市就像沒有市長，擁槍的歹徒、黑道一窩蜂走上街頭開槍，批評侯友宜連市長都做不好了，要如何選總統。
新北市議員翁震州補充說到，民調指出有40％的民眾相信侯友宜有能力解決治安問題，但為何新北市槍聲隆隆，究竟是侯友宜沒有能力，還是根本無心解決問題，才會導致市民人心惶惶，彷彿槍枝已合法化。
新北市議員廖宜琨則是嘲諷的說到，新北現在流行問候語已經變成「有沒有聽到槍聲？」，痛斥到底要發生多少事件，才會讓犯罪預防博士侯友宜「侯侯做代誌」，到底要參選總統還是好好當市長，希望他好好來交代，不要讓新北沒大人，由黑道大哥做主。
鄭宇恩最後說到，新北市連續兩個月內發生多起槍擊事件，頻率之高已超出常態，侯友宜從不檢討，完全沒想過要如何從根本來解決問題，為什麼槍擊事件都發生在新北市？而是只會指控議員監督市政是政治操作，成天說空話，完全無心市政。最後民進黨團議員們高喊「槍聲四起市民慌、落跑市長快辭職」，呼籲侯友宜盡快辭掉新北市長職務，讓新北市真的有市長。
新北市政府新聞稿中指出，冰凍三尺非一日之寒，執政黨針對治安應該思考正本清源的政策，不要再甩鍋新北，只顧政治操作，不顧全台改造槍支氾濫、詐欺與黑幫等治安問題，呼籲中央與各縣市政府通力合作打擊犯罪，以實質作為共同守護國人。
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