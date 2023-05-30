《遠見》民調蔣萬安滿意度墊底　台北市：虛心以對

兩個月87槍擊數市民慌　民進黨議員齊轟新北沒市長

▲針對新北市兩個月內連續發生共87槍的槍擊案件，民進黨團議員們高喊「槍聲四起市民慌、落跑市長快辭職」，呼籲侯盡快辭掉市長職務。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.30）
▲針對新北市兩個月內連續發生共87槍的槍擊案件，民進黨團議員們高喊「槍聲四起市民慌、落跑市長快辭職」，呼籲侯盡快辭掉市長職務。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.30）

記者吳嘉億／新北報導

針對新北市近日又發生數起槍擊事件，新北市議會民進黨團今（30）日召開記者會，痛批獲得國民黨徵召參選2024總統大選的新北市長侯友宜頻跑選舉、無心市政，從4月迄今新北已開了87槍，新北沒大人、沒市長，變成黑道做主，呼籲侯友宜若是不想當市長就該即刻辭職，新北不需要「得隴望蜀」、做市長望總統的投機分子。對此，新北市政府也發布新聞稿回擊，指出根據《遠見雜誌》最新評比數據，新北市在治安方面，治安滿意度是數一數二的前段班，呼籲有心人士不要一再為了選舉目的，以政治語言製造社會不安，打擊第一線警察同仁的士氣。

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新北議會民進黨團總召鄭宇恩表示，自侯友宜想要選總統後，新北槍響響不停，短短一個月內，槍擊案件不降反增，「慶記之都」的名稱籠罩在新北市，細數上新聞的槍擊案件，從土城衝鋒槍掃射事件、新店槍戰，五股爆出遭行刑式槍決棄屍案，直到這兩天又有三峽開槍砸毀5輛機車、三重凌晨驚傳13聲槍響；諷刺眼前的治安問題，侯友宜不是看不見就是聽不到，要問侯友宜治安如此敗壞，是不是該收心回來新北市專心市政？若是心不在新北，就該辭掉市長職務，新北市民值得有好的市長、有專心市政的市長。

新北議會民進黨團副總召張維倩則是強調，侯友宜本月17日確定要選總統，但做一天和尚敲一天鐘，做一天市長就要扛起責任，而不是忙著周末走透透，跑去高雄說抓壞人，對新北市的治安問題卻充耳不聞！有空批評其他縣市市民沒有眼睛，請侯市長也要睜開雙眼，好好看看新北市治安究竟發生什麼事情，不要睜眼說瞎話，瞎扯別的縣市有槍案，就想把新北市這一個月特別多起的槍案卸責，說要跟中央一起努力治安，叫市民情何以堪。

「身為市長的侯友宜有義務向市民說明如何保護市民，而不是只想選舉、不顧治安」，新北市議員邱婷蔚這樣說到，指出現在新北市就像沒有市長，擁槍的歹徒、黑道一窩蜂走上街頭開槍，批評侯友宜連市長都做不好了，要如何選總統。

新北市議員翁震州補充說到，民調指出有40％的民眾相信侯友宜有能力解決治安問題，但為何新北市槍聲隆隆，究竟是侯友宜沒有能力，還是根本無心解決問題，才會導致市民人心惶惶，彷彿槍枝已合法化。

新北市議員廖宜琨則是嘲諷的說到，新北現在流行問候語已經變成「有沒有聽到槍聲？」，痛斥到底要發生多少事件，才會讓犯罪預防博士侯友宜「侯侯做代誌」，到底要參選總統還是好好當市長，希望他好好來交代，不要讓新北沒大人，由黑道大哥做主。

鄭宇恩最後說到，新北市連續兩個月內發生多起槍擊事件，頻率之高已超出常態，侯友宜從不檢討，完全沒想過要如何從根本來解決問題，為什麼槍擊事件都發生在新北市？而是只會指控議員監督市政是政治操作，成天說空話，完全無心市政。最後民進黨團議員們高喊「槍聲四起市民慌、落跑市長快辭職」，呼籲侯友宜盡快辭掉新北市長職務，讓新北市真的有市長。

新北市政府新聞稿中指出，冰凍三尺非一日之寒，執政黨針對治安應該思考正本清源的政策，不要再甩鍋新北，只顧政治操作，不顧全台改造槍支氾濫、詐欺與黑幫等治安問題，呼籲中央與各縣市政府通力合作打擊犯罪，以實質作為共同守護國人。

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