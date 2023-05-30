Toyota Crown Sedan秋季發表 日本市場率先亮相氫能源動力車型
Toyota Crown Crossover在全球市場各地亮相，台灣上市也受到車迷愛戴，而第16代的Crown其實有著四款車型，除了Crossover之外，還有Sport休旅車、Estate旅行車以及Sedan轎車版本，現在Sedan車款將會在今年秋季正式上市，不過在上週於日本舉辦的賽道活動上已經讓車迷大飽眼福，車內的配置以及外觀細節一覽無遺。
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去年7月亮相的第16代Crown車系令人驚艷，而現在Corssover車型在全球市場發光發熱，今年秋季也將迎來Sedan轎車車型，而這其實才是Crown最令人期待的部分，畢竟過往Crown的名稱都是與轎車連結，最早更可以追溯到1955年的時候就已經推出Crown轎車，這輛車其實在4月的上海車展就已經亮相，不過這次在日本開放讓車迷進入到車內進行觀賞，日本當地媒體以及YouTuber也都記錄下這輛車的一切。
外觀上擁有相當莊嚴高貴的感受，車長身尺碼為5,030mm、寬1,890mm、高1,470mm、軸距3,000mm，比起Crossover車型還要長了102mm，而在內裝細節部分可以看到許多木紋飾板，搭配上真皮的鋪陳顯相當具有質感，車長與軸距放大的情況下，讓後座空間表現變得更好，而且副駕駛座在不使用的時候可以向前收折，為後座乘客創造出更好的空間，目前關於這輛車的動力系統尚未公布，但是將會與Mirai共用相同的氫能源動力，秋季發表的時候將會與油電混合動力系統一起現身，讓Crown整個車系更趨於完整。