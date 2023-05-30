中颱瑪娃雨彈再轟3天！1圖看懂「降雨熱區變化」：中南部明還有雨
中度颱風「瑪娃」在過去近3小時強度、位置變化都不大，中央氣象局預報中心課長林秉煜指出，瑪娃颱風在今（30）日晚至明（31）日是最靠近台灣的一段時間，宜蘭、北部山區需要留意局部大雨或豪雨的發生，以目前的狀況來看，最快明天晚上就有機會解除「海上警報」，不過整體降雨可能要到週五（6月2日）才較趨緩。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約450公里，以每小時8公里速度，向北行進。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。
林秉煜表示，瑪娃颱風區缺乏導引氣流，且北方有乾空氣，因此近幾個小時速度相當緩慢，不過今天越晚雨勢會越明顯，尤其在宜蘭地區要特別注意，明日至週四清晨，降雨熱區依舊在北部、東北部，仍會有局部大雨會豪雨的機率，週四白天開始，由於颱風逐漸北移，風場轉為偏北風，降雨大多集中北部，週五至週末，颱風帶來的降雨才漸漸緩和。
由於午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，今天午後台南、高雄降下不少雨勢，氣象局也發布「大雨、豪雨特報」，林秉煜提及明日午後，中南部地區還是會有類似的雨勢出現，請民眾特別小心。此外，瑪娃颱風也替台灣帶來強風和大浪，請避免非必要的海邊活動。