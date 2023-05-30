涉消費者個資外洩！數位部開罰蝦皮20萬、誠品生活10萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
誠品生活案經數位部產業署實地行政檢查，發現在帳號管理上執行未確實，另要求事後提供的補充或佐證資料，該公司個資盤點資料仍不完整，且針對委外廠商監督管理未落實執行，因此數位部依據個資法第48條第4款併第50條規定處分，業者併同其負責人罰鍰新台幣10萬元。
近日有不少駭客，鎖定民眾愛用的網拍平台「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」進行釣魚網站攻擊，盜取大量民眾網路交易個人資料。刑事局也在日前公布2023年第一季高風險賣場，個資外洩高風險電商賣場前5名依序為「蝦皮購物」、「鞋全家福」、「旋轉拍賣」、「車庫娛樂」、「威秀影城」，其中衍生消費個資外洩導致的詐騙案件以蝦皮購物最多，高達781件。
數位部表示，有關蝦皮涉及個資外洩事件，經數位部多次要求業者完善個人資料保護，並提出相關佐證資料以為證明，該公司在個資盤點上仍僅提供4筆盤點內容，顯有缺漏，且在風險評估分析上，對於風險值較高的流程未提供已採取矯正措施的佐證。另外，對委外廠商未落實稽核，未能提供完整的安全管控執行、稽核紀錄等具體佐證資料，無法證實該公司對保有個資已採行適當的安全措施，因此依據個資法第48條第4款併第50條規定，處分業者併同其負責人罰鍰新台幣20萬元。
有關旋轉拍賣案，數位部說明，該業者已經提出說明及佐證資料，且已依先前包含警政署等專家建議，強化網站防詐警示、登入採用雙重驗證機制、並禁止用戶利用對話功能傳送未經驗證的網址連結等，惟未提供針對委外廠商整體制度稽核，尚有待改進之處，將限期請業者再行補正。
數位部強調，已要求前述業者落實個資法相關規定，並限期請業者再為改正，如屆期未改正，將按次處分。同時數位部要求各電商業者務必重視個資保護，數位部也會引入相關解決方案，如隱碼技術等，與電商業者合作，持續強化個資保護措施。