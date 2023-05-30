屏縣長當選無效之訴被駁回！蘇清泉大感失望 揚言將考慮再提上訴
去年底九合一大選屏東縣選舉投開票亂象，中國國民黨屏東縣長候選人蘇清泉提出選舉無效、當選無效及司法驗票等訴訟，屏東地方法院合議庭今（30）日下午駁回；蘇清泉接獲消息後，直言相當失望，將研議是否上訴，而屏東縣長周春米則回應，一審宣判告一段落，期待大家回到生活日常，一起向前看、凝聚正能量，創造屏東利多與榮耀。
記者林莞茜／綜合報導
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，以1萬多票敗給民進黨候選人周春米，蘇清泉質疑開票過程疑點重重且計票有誤，向法院聲請「保全證據」與「重新驗票」，去年12月雙雙遭到駁回；接著再提出選舉無效、當選無效及司法驗票等訴訟，合議庭經5個多月審理，閱覽711個投開票所得選舉人名、驗票12個投開票所，勘驗1萬2343張選票後，有10張票具爭議，遂今日下午宣判駁回蘇清泉當選無效之訴。
針對敗訴結果，蘇清泉感到相當失望，但他也強調，待他收到判決書後會與律師團研究是否再提上訴；而屏東縣長周春米也回應，蘇清泉用不符比例原則的選舉小瑕疵，提出訴訟，不僅造成社會撕裂，也試圖影響審判，如今一審宣判告一段落，期待大家回到生活日常，一起向前看，才能凝聚正能量，創造屏東利多與榮耀。