泰國大選後　前進黨8黨聯盟成立過度協調委員會

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各黨同意委員會下設有7個工作小組，分別處理聯盟未來執政後的主要政策議題，第一個小組負責處理油電等能源價格，第二個小組負責處理乾旱問題，第三個小組處理泰國和馬來西亞邊境的安全問題，第四個處理修憲議題，第五個處理環境和PM2.5空污議題，第六個處理民眾生活成本和中小企業議題，第七個處理毒品問題。
7個工作小組內有各黨代表，在政權過度時期，7個工作小組會持續開會，並通知過度協調委員會工作進度。
泰國在5月14日舉行眾議院選舉，代表軍方勢力、執政超過8年的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）遭遇重大挫敗，主打改革理念的新興政黨前進黨在這次大選囊括151個席次，成為最大黨，為泰黨拿下141席排名第二。
前進黨和為泰黨及其他小黨包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰自由黨（Thai Liberal）、公平黨（Fair Party）、新社會力量黨（Plung Sungkom Mai）和為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）結盟，打算組成聯合政府。
8個黨加起來的席次共312席，已經超過眾議員500席次的一半，皮塔選後表示聯盟可組閣，而他將代表執政聯盟擔任總理。
但實際上312席仍不足以讓皮塔順利成為總理，因為總理候選人必須有參眾兩院750席過半數也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，且多數並未表態，皮塔能不能順利成為總理並組閣，仍有變數。
根據初步規劃，選舉委員會最晚須在7月13日公布確認的500席眾議員當選名單，7月20日眾議員需向國會報到。新眾議員將在7月25日選出眾議院議長，接著眾議院議長將在8月3日召集參眾兩院議員選出新總理，8月11日新內閣就職上任。（編輯：張芷瑄）1120530