瑪娃颱風努力送水！全台「雨量排行」出爐 台南3小時下近百毫米
中度颱風「瑪娃」持續在台灣東部海域北上，並影響各地天氣狀況，中央氣象局預報中心課長林秉煜指出，颱風的外圍環流沿著台灣東部海岸發展對流雲系，因此氣象局持續發布「大雨特報」，提醒台中山區、宜蘭地區，從今（29）晚一直到明（31）日都有局部大雨發生的機會，此外，午後旺盛的對流讓南部地區降下不少雨，台南更是在3小時內累積95.5毫米雨量，預計明日還會有類似狀況，氣象局將持續觀測。
記者張志浩/綜合報導
林秉煜提及，瑪娃颱速度目前雖然緩慢，但路徑預計會穩定往東偏移，暴風圈距離台灣越來越遠的情況下，預計在明晚至週四（6月1日）清晨就會解除「海上警報」，不過整體降雨可能要到週五（6月2日）才較趨緩。
氣象局表示，今日截至晚間20時30分，以「縣市」最大降雨量排行，「宜蘭大同」和「台南歸仁」累積95.5毫米最多，其次依序是「台中和平」88毫米、「高雄路竹」58毫米、「南投仁愛」36.5毫米、「台北南港」33.5毫米。
氣象局提醒，明日蘭嶼易有11至12級強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，新竹以北、基隆北海岸、東半部、高雄沿海空曠地區、台南至苗栗地區、金門、馬祖亦有較強陣風，請特別注意。颱風外圍沉降影響，明日白天台南、高雄及金門地區有局部攝氏36度以上高溫出現的機率。
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約440公里，以每小時9公里速度，向北北東轉北進行。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。