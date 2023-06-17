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侯昌明「慘賠千萬」成功翻身擁上億豪宅！理財公式、3大祕訣曝光

▲侯昌明（左）與曾雅蘭（右）是演藝圈知名夫妻檔，侯昌明曾是電視圈有名鐵公雞，就連老婆也受不了他。（圖／翻攝自曾雅蘭fb）
▲侯昌明（左）與曾雅蘭（右）是演藝圈知名夫妻檔，侯昌明曾是電視圈有名鐵公雞，就連老婆也受不了他。（圖／翻攝自曾雅蘭fb）

記者郭佩蓉/綜合報導

53歲藝人侯昌明曾是電視圈有名鐵公雞，甚至還有「台灣省王」、「省錢達人」封號，就連老婆曾雅蘭也受不了，曾上節目爆料侯昌明居然省到拿她用過的牙刷、牙線重複使用。「摳」到不行的侯昌明會這麼省，除了因為他與老婆結婚後曾經被好友詐騙千萬、投資股票又虧了三千萬，讓他實在是「窮怕了」，不過他靠著理財公式「收入-儲蓄＝支出」與3大祕訣「緊急預備金」、「記帳」和「只買有把握的股票」，如今早已成功翻身，住在和「小豬」羅志祥同棟市值上億的豪宅內，也賺到足夠的退休金，更在中年轉念，把對他不離不棄的老婆寵上天。

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▲曾雅蘭（左）和侯昌明經營副業有成。（圖／曾雅蘭fb）
▲侯昌明（右）與老婆曾雅蘭（左）結婚後，曾經被好友詐騙千萬。（圖／翻攝自曾雅蘭fb）
不當月光族「開始記帳」　侯昌明投資股票又慘賠三千萬

侯昌明節儉的形象深植人心，不少人認為他天生愛省錢，但他過去曾提到，自己剛出社會時是個月光族，屬於「及時行樂」派的，但是每到月底時，財務漏洞愈來愈大，才驚覺事態不對。不甘於現狀的他開始「記帳」，在結婚前成功存到上千萬的存款，豈料新婚沒多久的他卻被朋友背叛，上千萬積蓄全被騙光，後來投資股票又慘賠三千萬，讓夫妻倆不得不精省過日子，經歷過兩次千萬負債危機，深深影響侯昌明的金錢觀念。

真的窮怕了　投資前先要有「緊急預備金」

除了龐大債務危機，他更曾面臨失業半年的困境，使經濟狀況更加拮据，讓侯昌明「真的窮怕了」，也深知金錢觀念的重要性，因此在有收入以後，他首先做的事並不是投資，反而是預備一筆「緊急預備金」，至於金額大約要能支撐自己半年的支出是最為保險，有了這筆錢，才有心力再去思考其他投資方式。

▲侯昌明（左）、曾雅蘭再度為施打疫苗風波道歉。（圖／資料照）
▲侯昌明（左）、曾雅蘭（右）嚴格執行理財公式「收入-儲蓄＝支出」。（圖／資料照）
遵守「理財公式」　侯昌明翻轉人生擁上億豪宅　

有了緊急預備金，侯昌明與老婆嚴格執行理財公式「收入-儲蓄＝支出」，其中儲蓄又細分為六成股票、兩成房貸、一成基金、一成其他儲蓄加上現金，只要領到收入，每月薪轉帳戶就會轉出固定的金額到儲蓄帳戶，當把大部分的金錢都拿去投資，手上自然就不會有閒錢可以奢侈享受，自然而然就會漸漸養成節儉的習慣，如今的侯昌明也早已成功翻轉人生，住進上億豪宅。

投資股票「不二法則」曝光　侯昌明從鐵公雞變寵妻魔人

侯昌明曾經因為投資股票慘賠三千萬，讓他在投資上更加小心、仔細研究，了解短線操作並不適合自己，因此培養正確投資眼光與長期投資，才是他投資股票的不二法則。原本是「鐵公雞」的侯昌明，因為老婆始終對他不離不棄，過了中年後，他對老婆花錢不再手軟，他受訪時透露前陣子讓老婆去韓國旅遊，光是給老婆的盤纏，現金加上外幣就有5-8萬元，信用卡副卡也讓老婆帶去，光是卡費就刷了至少超過十萬。

接下來幾個月的時間，侯昌明也早已規劃好，還要帶老婆去泰國、日本、義大利等地旅遊，要慰勞老婆這些年的辛勞，也透露最近會收掉一些副業，就是希望老婆身體快快康復，畢竟健康最重要。被問到將副業收掉是否會擔心？他也回應：「我這個人也沒什麼不良嗜好，從我年輕時就只知道用力賺錢，我也不會吃喝嫖賭，就理財、架構一些被動式收入，現在對我而言，我很喜歡、享受在這種半退休的狀態，很舒服。」

▲侯昌明受訪時透露接下來還要帶老婆去好多國家旅遊放鬆。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲侯昌明受訪時透露接下來還要帶老婆去好多國家旅遊放鬆。（圖／記者郭佩蓉攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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