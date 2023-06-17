侯昌明「慘賠千萬」成功翻身擁上億豪宅！理財公式、3大祕訣曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯昌明節儉的形象深植人心，不少人認為他天生愛省錢，但他過去曾提到，自己剛出社會時是個月光族，屬於「及時行樂」派的，但是每到月底時，財務漏洞愈來愈大，才驚覺事態不對。不甘於現狀的他開始「記帳」，在結婚前成功存到上千萬的存款，豈料新婚沒多久的他卻被朋友背叛，上千萬積蓄全被騙光，後來投資股票又慘賠三千萬，讓夫妻倆不得不精省過日子，經歷過兩次千萬負債危機，深深影響侯昌明的金錢觀念。
真的窮怕了 投資前先要有「緊急預備金」
除了龐大債務危機，他更曾面臨失業半年的困境，使經濟狀況更加拮据，讓侯昌明「真的窮怕了」，也深知金錢觀念的重要性，因此在有收入以後，他首先做的事並不是投資，反而是預備一筆「緊急預備金」，至於金額大約要能支撐自己半年的支出是最為保險，有了這筆錢，才有心力再去思考其他投資方式。
遵守「理財公式」 侯昌明翻轉人生擁上億豪宅
有了緊急預備金，侯昌明與老婆嚴格執行理財公式「收入-儲蓄＝支出」，其中儲蓄又細分為六成股票、兩成房貸、一成基金、一成其他儲蓄加上現金，只要領到收入，每月薪轉帳戶就會轉出固定的金額到儲蓄帳戶，當把大部分的金錢都拿去投資，手上自然就不會有閒錢可以奢侈享受，自然而然就會漸漸養成節儉的習慣，如今的侯昌明也早已成功翻轉人生，住進上億豪宅。
投資股票「不二法則」曝光 侯昌明從鐵公雞變寵妻魔人
侯昌明曾經因為投資股票慘賠三千萬，讓他在投資上更加小心、仔細研究，了解短線操作並不適合自己，因此培養正確投資眼光與長期投資，才是他投資股票的不二法則。原本是「鐵公雞」的侯昌明，因為老婆始終對他不離不棄，過了中年後，他對老婆花錢不再手軟，他受訪時透露前陣子讓老婆去韓國旅遊，光是給老婆的盤纏，現金加上外幣就有5-8萬元，信用卡副卡也讓老婆帶去，光是卡費就刷了至少超過十萬。
接下來幾個月的時間，侯昌明也早已規劃好，還要帶老婆去泰國、日本、義大利等地旅遊，要慰勞老婆這些年的辛勞，也透露最近會收掉一些副業，就是希望老婆身體快快康復，畢竟健康最重要。被問到將副業收掉是否會擔心？他也回應：「我這個人也沒什麼不良嗜好，從我年輕時就只知道用力賺錢，我也不會吃喝嫖賭，就理財、架構一些被動式收入，現在對我而言，我很喜歡、享受在這種半退休的狀態，很舒服。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。