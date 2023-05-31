瑪娃颱風今最靠近台灣！「7縣市」雨彈開炸 最快今晚解除海警
瑪娃颱風今（31）日最接近台灣，也是影響最劇烈的時刻，不過目前也仍然是以龜速的速度往北方移動。中央氣象局早上也針對7縣市發布豪大雨特報，民眾出門時務必要攜帶雨具。至於什麼時候會解除海警，以目前的狀況來看，最快今天晚上就有機會解除「海上警報」，不過整體降雨可能要到週五（6月2日）才較趨緩。
記者張嘉哲/綜合報導
氣象局清晨針對7縣市發布「豪大雨特報」，受到颱風外圍環流影響，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生，雙北地區、基隆、花蓮及新竹、台中都有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。
氣象局表示，今天隨著颱風北上，環境逐漸轉為偏北風，宜蘭地區及北部山區的雨勢再增加，不過中南部地區為多雲可見陽光，午後有局部短暫雷陣雨發展；氣溫方面，北部及宜花高溫稍下降，約28到31度，其他地區高溫仍可達到32到34度，尤其台南、高雄及金門局部地區可能超過36度，外出活動請注意防曬並多補充水分。
中央氣象局預報中心課長林秉煜指出，以目前的狀況來看，台灣100公里內的海域，有可能在今晚至明天清晨脫離暴風圈影響範圍，最快明天晚上就有機會解除「海上警報」，不過外圍環流持續影響，預計大台北、東半部地區降雨會越晚會越明顯，今日一整天颱風最靠近台灣，也是降雨最劇烈的時段，民眾要隨時觀測颱風動向。