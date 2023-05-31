颱風假真來了！2區宣布「停班停課」 全台各地放颱風假機率公開
中度颱風「瑪娃」持續接近中，中央氣象局指今（31）天是最接近台灣的一天，風雨也最大、最明顯。而大家期待的颱風假，台東縣昨（30）晚已宣布，蘭嶼、綠島兩區今停班停課，究竟其他地區有沒有可能也跟進放颱風假？氣象局預報員給答案了。
記者徐銘穗/綜合報導
根據氣象局一早發布的海上颱風警報第13報資料顯示，瑪娃上午8時中心位置在鵝鑾鼻東方約430公里的海面上，以每小時9轉13公里速度，向北轉北北東進行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當14級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。
受到颱風外圍環流影響，不少縣市下大雨，氣象局清晨也發布豪雨、大雨特報，其中「豪雨特報」宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生；「大雨特報」基隆、台北、新北、花蓮地區、新竹、台中山區有局部大雨發生的機率。
目前已有蘭嶼、綠島率先停班停課，至於全台其他區域是否有放颱風假的可能，氣象局預報員黃恩鴻受訪表示，估計今晚約8時至深夜就會解除海上警報，颱風將在明（6月1日）下半天遠離台灣，今、明陸上警報機率超低。換句話說，颱風假機率頗低。
想了解全台停班停課資訊，除了鎖定《NOWnews今日新聞》即時報導，注意縣市政府及所屬機關、學校發布的訊息，也可以透過人事總處全球資訊網「停止上班及上課專區」查詢。