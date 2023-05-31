巴西總統維護馬杜洛　鄰國領袖公開表達不認同

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拉卡耶（Luis Lacalle）今天表示，當聽到有人說「委內瑞拉發生的事情是一種敘事」時，感到很驚訝，這就像試圖用手遮住陽光一樣，隱瞞實際情況。
拉卡耶還說，雖然與會人士不好直接批評委內瑞拉政府，但他們可以發表意見，尤其是正在談判的峰會聯合聲明要點之一，正是有關民主、人權和機關的維護。
拉卡耶說這番話時，魯拉和馬杜洛都在場。
波里奇（Gabriel Boric）在南美領袖峰會結束後的記者會上表示，很高興委內瑞拉重返多邊論壇，因為他相信這些空間是解決問題的地方，但這並不意味著對重要問題視而不見。
波里奇說，不認同巴西總統將委內瑞拉的人權狀況形容成一種敘事建構，這些都是真實而嚴肅的情景，因為他親眼目睹委內瑞拉人經歷的恐怖，所以面對此問題時需要堅定的立場。
聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）指出，巴西和委內瑞拉右翼反對派對魯拉和馬杜洛的負面反應在意料之中，因為魯拉對馬杜洛的維護和讚揚「太超過了」，引起不必要的分裂情緒。
史圖恩克表示，與委內瑞拉重建外交關係是務實舉措，但稱「任何質疑馬杜洛民主合法性的人都是荒謬的」，可能會取悅極左翼，但也肯定會激怒中間派。
此外，在南美領袖峰會上，魯拉和阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）捍衛由南美12個國家在2008年成立、但已然有名無實的南美國家聯盟（Unasur）恢復作用。
艾柏托．費南德茲表示，南美國家聯盟不是一個意識形態空間，而是一個共同利益空間，必須深化發展。
但這個想法沒有獲得在場所有領袖的支持，拉卡耶和波里奇就都反對。（編輯：馮昭）1120531