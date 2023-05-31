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離岸人民幣貶破7.1　新台幣早盤升翻貶破30.7元

▲在台股走跌及離岸人民幣貶破7.1價位之下，新台幣兌美元今（31）日早盤也由升翻貶，並貶破30.7元。（圖／摘自pixabay）
▲在台股走跌及離岸人民幣貶破7.1價位之下，新台幣兌美元今（31）日早盤也由升翻貶，並貶破30.7元。（圖／摘自pixabay）

記者顏真真／台北報導

在地緣政治緊張局勢及中國經濟活動動能減弱之下，人民幣持續走弱，離岸人民幣更已貶破7.11兌美元價位，新台幣兌美元今（31）日早盤開升後，在台股下跌及人民幣走貶之下，也由升翻貶，並貶破30.7元，一度來 30.721元、貶值6.1分，目前在30.715元震盪整理。

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瑞銀分析，人民幣走軟主要是由於地緣政治緊張局勢以及中國經濟活動動能減弱所致，不過，即便前者不太可能完全消退，中國經濟復甦仍將持續，進而可望帶動人民幣在下半年走升，預估今年9月和12月人民幣兌美元將回到6.7和6.6價位。

此外，最近幾周美國經濟資料表現穩健，比如ISM製造業和服務業指數、非農就業人數、消費者物價指數和首次申請失業救濟人數，為美元走勢帶來支撐。但瑞銀認為美國聯準會（Fed）升息週期結束，應會使美元在中期內走軟。隨著美國金融條件收緊對經濟活動的壓力在未來幾個季度更趨明顯，預估市場對美聯準會在今年底或明年初降息的預期將會升溫。

此外，隨著美國白宮宣佈眾議院議長麥卡錫達成原則上的債務上限協議，瑞銀指出，這將消除市場的一個關鍵風險，並應會減少近期的一些美元避險資金流動，而且儘管時間不確定，美聯準會仍將引領G10經濟體的降息週期，因為在限制性的財政和貨幣政策以及銀行收緊貸款標準的情況下，美國經濟增長繼續放緩。

因此，瑞銀維持不看好美元的觀點，並建議美元投資者保持人民幣多頭敞口，尤其隨著未來幾個月可能提供更多政策支援及企業盈利將加速，瑞銀繼續看好中國股市，尤其包括消費、互聯網、交通運輸、資本品和材料行業在內的復甦。

不過，今日人民幣兌美元仍走貶，人民幣中間價小幅下修至7.0821兌1美元，離岸人民幣兌美元繼續貶，早盤來到7.1187附近，而亞洲其他主要貨幣韓元及日圓盤整偏升，其中韓元在1323.7兌1美元，日圓兌美元在139.81附近震盪。

至於新台幣兌美元今日早盤以30.64元、升值2分開出後，隨著台股走跌及人民幣走貶，新台幣盤中也止升回貶，並貶破30.7元，一度來到30.721元、貶值6.1分，目前在30.715元震盪整理。

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