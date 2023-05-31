離岸人民幣貶破7.1　新台幣早盤升翻貶破30.7元

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此外，最近幾周美國經濟資料表現穩健，比如ISM製造業和服務業指數、非農就業人數、消費者物價指數和首次申請失業救濟人數，為美元走勢帶來支撐。但瑞銀認為美國聯準會（Fed）升息週期結束，應會使美元在中期內走軟。隨著美國金融條件收緊對經濟活動的壓力在未來幾個季度更趨明顯，預估市場對美聯準會在今年底或明年初降息的預期將會升溫。
此外，隨著美國白宮宣佈眾議院議長麥卡錫達成原則上的債務上限協議，瑞銀指出，這將消除市場的一個關鍵風險，並應會減少近期的一些美元避險資金流動，而且儘管時間不確定，美聯準會仍將引領G10經濟體的降息週期，因為在限制性的財政和貨幣政策以及銀行收緊貸款標準的情況下，美國經濟增長繼續放緩。
因此，瑞銀維持不看好美元的觀點，並建議美元投資者保持人民幣多頭敞口，尤其隨著未來幾個月可能提供更多政策支援及企業盈利將加速，瑞銀繼續看好中國股市，尤其包括消費、互聯網、交通運輸、資本品和材料行業在內的復甦。
不過，今日人民幣兌美元仍走貶，人民幣中間價小幅下修至7.0821兌1美元，離岸人民幣兌美元繼續貶，早盤來到7.1187附近，而亞洲其他主要貨幣韓元及日圓盤整偏升，其中韓元在1323.7兌1美元，日圓兌美元在139.81附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.64元、升值2分開出後，隨著台股走跌及人民幣走貶，新台幣盤中也止升回貶，並貶破30.7元，一度來到30.721元、貶值6.1分，目前在30.715元震盪整理。