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為熱度放棄夥伴？吳怡農批提名策略：恐對民進黨造成傷害

▲民進黨以「民主大聯盟」徵召非民進黨的人士投入「艱困選區」參選立委，吳怡農指出可能對民進黨的長期發展造成傷害。（圖／NOWnews資料照）
▲民進黨以「民主大聯盟」徵召非民進黨的人士投入「艱困選區」參選立委，吳怡農指出可能對民進黨的長期發展造成傷害。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

民進黨布局立委參選，31日下午將宣布第二波徵召人選名單，但對於民進黨以「民主大聯盟」徵召非民進黨的人士投入「艱困選區」參選立委，引發黨內不少聲浪，為此，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，於30日深夜在臉書發出長文，指出「這是黨中央為了突破現實環境，所做的考量。這個策略在短期內，對即將來臨的選戰或有所幫助。可是我認為，它很可能對民進黨的長期發展造成傷害。」

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吳怡農表示，民進黨立法委員候選人的「民主大聯盟」徵召方式，近日引發社會廣泛的討論，黨內年輕夥伴尤其關注。爭議之一是徵召人選是否恰當。但更值得討論、更為基本的議題，或許是其後的策略思維。他也提到「目前民進黨的挑戰之一，就是選民支持度停滯。黨在年輕族群中的支持度，甚至下滑、輸給其他政黨；這或許是民進黨創黨以來前所未有的現象。再加上民進黨在艱困選區本來就不具優勢，因此在艱困選區提名『有亮點』或『非典型』的人，至少能製造話題，或許能帶動大選的整體氣氛。為了這個目標，合作對象擴大到非民進黨人選，形成跨黨派的『民主大聯盟』。這個『海納百川』的徵召策略相當明確，也似乎滿足現時的需求。

▲吳怡農挑戰立委補選失利，代理主席陳其邁表示虛心接受選舉結果。（圖／記者葉政勳攝，2023.01.08）
▲民進黨以「民主大聯盟」徵召非民進黨的人士投入「艱困選區」參選立委，吳怡農指出可能對民進黨的長期發展造成傷害。（圖／NOWnews資料照）
但吳怡農也指出，這是黨中央為了突破現實環境，所做的考量。這個策略在短期內，對即將來臨的選戰或有所幫助，可是很可能對民進黨的長期發展造成傷害。他表示，首先，民進黨假設「跨黨派」的合作與「具話題性」的提名，可以提升整體好感度與支持度，特別是年輕人的認同。這個迷思可能讓我們反而疏忽於在政策號召和改革上努力以赴。更嚴重的是，短期的徵召策略，對從政夥伴的士氣和對團隊的認同，產生相當程度的打擊。在他們眼中，民進黨似乎為了選舉熱度的考量，寧願放棄和黨同舟共濟的年輕夥伴。

吳怡農強調，目前黨試圖求取合作的對象，他們的支持者可以超越政黨的傳統支持板塊，原因之一是他們不具黨員身份而有較大的言論空間，可以自由評論黨的失誤；也因為不是黨員，可以不用和黨一起承擔失誤。但民進黨本來就有許多充滿理想與抱負的年輕人，如果不給予他們發揮的機會，那我們如何期待隊友們持續保有政治參與的熱誠？不論是企業或政黨，人才都是最重要的資產。當內部人員沒有感受到公平的對待，組織的前途就非常堪憂。年輕的從政夥伴，才是一個政黨的骨幹，也是未來的領導階層。

▲對於黨內喊出開除高嘉瑜，吳怡農說民進黨有明確的黨規，不是開除就開除。（圖／記者陳威叡攝，2023.01.08）
▲民進黨以「民主大聯盟」徵召非民進黨的人士投入「艱困選區」參選立委，吳怡農指出可能對民進黨的長期發展造成傷害。（圖／NOWnews資料照）
最後他提到「為了團隊的長程發展，我們須要做的，不一定是從外部找不願意入黨的朋友來助拳，而是改善自己的體質，讓更多人真心認同、欣賞民進黨，讓更多人因為看到進步而希望加入。﻿我們該做的，是努力栽培年輕的夥伴。如果他們選戰經驗不足，就培訓他們；如果他們募款困難，就為他們牽線、舉辦募款餐會；如果他們民調不高，就增加他們曝光與表現的機會。」

吳怡農也舉美國前總統歐巴馬為例，表示「我們該做的，是努力栽培年輕的夥伴。如果他們選戰經驗不足，就培訓他們；如果他們募款困難，就為他們牽線、舉辦募款餐會；如果他們民調不高，就增加他們曝光與表現的機會。但我想我們最不須要做的，是以『民調不高』為理由，否定隊友的潛力，只著眼現在、沒有放眼未來。別忘了，歐巴馬投入民主黨總統初選的時候，他的支持度只有希拉蕊的一半、落後超過二十個百分點。」

最後提到，政治上，長程和短期利益不一定一致；許多短期利益更無法累積成長期資產。得失之間，我們或許可以再度衡量。政治判斷難有確切答案，無法斷定孰是孰非。我個人傾向追求長程的發展，和夥伴互相鼓勵、互相提攜，共同為台灣努力。


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