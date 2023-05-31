為熱度放棄夥伴？吳怡農批提名策略：恐對民進黨造成傷害

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但吳怡農也指出，這是黨中央為了突破現實環境，所做的考量。這個策略在短期內，對即將來臨的選戰或有所幫助，可是很可能對民進黨的長期發展造成傷害。他表示，首先，民進黨假設「跨黨派」的合作與「具話題性」的提名，可以提升整體好感度與支持度，特別是年輕人的認同。這個迷思可能讓我們反而疏忽於在政策號召和改革上努力以赴。更嚴重的是，短期的徵召策略，對從政夥伴的士氣和對團隊的認同，產生相當程度的打擊。在他們眼中，民進黨似乎為了選舉熱度的考量，寧願放棄和黨同舟共濟的年輕夥伴。
吳怡農強調，目前黨試圖求取合作的對象，他們的支持者可以超越政黨的傳統支持板塊，原因之一是他們不具黨員身份而有較大的言論空間，可以自由評論黨的失誤；也因為不是黨員，可以不用和黨一起承擔失誤。但民進黨本來就有許多充滿理想與抱負的年輕人，如果不給予他們發揮的機會，那我們如何期待隊友們持續保有政治參與的熱誠？不論是企業或政黨，人才都是最重要的資產。當內部人員沒有感受到公平的對待，組織的前途就非常堪憂。年輕的從政夥伴，才是一個政黨的骨幹，也是未來的領導階層。
最後他提到「為了團隊的長程發展，我們須要做的，不一定是從外部找不願意入黨的朋友來助拳，而是改善自己的體質，讓更多人真心認同、欣賞民進黨，讓更多人因為看到進步而希望加入。我們該做的，是努力栽培年輕的夥伴。如果他們選戰經驗不足，就培訓他們；如果他們募款困難，就為他們牽線、舉辦募款餐會；如果他們民調不高，就增加他們曝光與表現的機會。」
吳怡農也舉美國前總統歐巴馬為例，表示「我們該做的，是努力栽培年輕的夥伴。如果他們選戰經驗不足，就培訓他們；如果他們募款困難，就為他們牽線、舉辦募款餐會；如果他們民調不高，就增加他們曝光與表現的機會。但我想我們最不須要做的，是以『民調不高』為理由，否定隊友的潛力，只著眼現在、沒有放眼未來。別忘了，歐巴馬投入民主黨總統初選的時候，他的支持度只有希拉蕊的一半、落後超過二十個百分點。」
最後提到，政治上，長程和短期利益不一定一致；許多短期利益更無法累積成長期資產。得失之間，我們或許可以再度衡量。政治判斷難有確切答案，無法斷定孰是孰非。我個人傾向追求長程的發展，和夥伴互相鼓勵、互相提攜，共同為台灣努力。