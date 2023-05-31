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提名大法官「大滿貫」！黃偉哲曾轟馬用到臭　陳以信要他道歉

▲ 大法官全蔡英文提名，國民黨籍立法委員陳以信要求黃偉哲道歉。（圖／新頭殼）
▲ 大法官全蔡英文提名，國民黨籍立法委員陳以信要求黃偉哲道歉。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

針對蔡英文總統新提名朱富美等 4 位大法官，將形成 15 位大法官全由蔡總統提名。國民黨籍立法委員陳以信今（31）日表示，當年馬英九總統提名遇相同狀況時，民進黨從上到下猛烈批判，時任民進黨立院黨團書記長的黃偉哲批評「用到完、用到臭」，陳以信質問現任台南市長黃偉哲為何不跳出來罵蔡總統「用到完、用到臭」？為何馬總統提名大滿貫就是毀憲亂紀，蔡總統提名「大滿貫」就是憲政必然？他要求黃偉哲等人應以相同標準批評蔡總統，否則就該承認數學不好應向馬總統道歉。

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關於這次大法官提名，蔡總統將提滿 15 位大法官。對此總統府秘書長林佳龍解釋說，大法官任期 8 年，總統若連任任期共 8 年，會跟大法官屆期重複，這是憲政上的規定。陳以信指出林佳龍說的沒錯，但林佳龍的話恰恰證實民進黨昨是今非、雙重標準！

陳以信表示，8 年前馬英九總統提名黃虹霞等 4 位大法官時，他當時擔任總統府發言人。當時發布提名人後，立即引來民進黨從上到下一陣亂罵，批評馬總統不該提名「大滿貫」，認是違憲提名要求立法院應該撤回。

當時陳以信就公開批評民進黨人數學不好，連基本憲政規定都搞不清楚。他說現在林佳龍也說同樣的話，算是還一個公道，但當時批評馬總統的人還欠馬一個道歉！

陳以信指出，當時立法院民進黨團書記長是現任台南市長黃偉哲，他抨擊馬英九任期剩下一年多，「把提名權用到完、用到臭」。（2015-04-23 蘋果日報）時任民進黨立委尤美女說，15 名大法官竟全由馬總統提名，根本是在破壞憲政基礎。（2015-06-11 自由時報）前立委現任監察委員田秋堇認為 :「如果他（馬英九）還有一點羞恥心，那自己就應該停止這樣違法亂紀的做法，把這最後幾名法官留待下一屆總統。（2015-04-24 台灣時報）前永社秘書長現任監委高涌誠說，憲法設計大法官任期交錯，就是考慮到要避免所有大法官都是同一位總統提名，因此依照憲法的原意，馬不提名並不違憲，提名才是違憲。

陳以信質問現在這些人到哪裡去？為何集體噤聲不語？為何當年馬總統提名大滿貫就是毀憲亂紀，現在蔡總統提名大滿貫就是憲政必然？他要求黃偉哲市長等人應以相同標準檢驗蔡總統，否則就應該承認自己數學不好該向馬總統道歉！

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前總統馬英九。 圖：張良一/攝（資料照）
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台南市長黃偉哲。 圖：台南市政府/提供
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