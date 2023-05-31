提名大法官「大滿貫」！黃偉哲曾轟馬用到臭　陳以信要他道歉

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陳以信表示，8 年前馬英九總統提名黃虹霞等 4 位大法官時，他當時擔任總統府發言人。當時發布提名人後，立即引來民進黨從上到下一陣亂罵，批評馬總統不該提名「大滿貫」，認是違憲提名要求立法院應該撤回。
當時陳以信就公開批評民進黨人數學不好，連基本憲政規定都搞不清楚。他說現在林佳龍也說同樣的話，算是還一個公道，但當時批評馬總統的人還欠馬一個道歉！
陳以信指出，當時立法院民進黨團書記長是現任台南市長黃偉哲，他抨擊馬英九任期剩下一年多，「把提名權用到完、用到臭」。（2015-04-23 蘋果日報）時任民進黨立委尤美女說，15 名大法官竟全由馬總統提名，根本是在破壞憲政基礎。（2015-06-11 自由時報）前立委現任監察委員田秋堇認為 :「如果他（馬英九）還有一點羞恥心，那自己就應該停止這樣違法亂紀的做法，把這最後幾名法官留待下一屆總統。（2015-04-24 台灣時報）前永社秘書長現任監委高涌誠說，憲法設計大法官任期交錯，就是考慮到要避免所有大法官都是同一位總統提名，因此依照憲法的原意，馬不提名並不違憲，提名才是違憲。
陳以信質問現在這些人到哪裡去？為何集體噤聲不語？為何當年馬總統提名大滿貫就是毀憲亂紀，現在蔡總統提名大滿貫就是憲政必然？他要求黃偉哲市長等人應以相同標準檢驗蔡總統，否則就應該承認自己數學不好該向馬總統道歉！
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