瑪娃颱風「路徑慢慢偏東」！明晚海警有望解除　2區還要嚴防大雨

此生必喝葡萄酒之一！義大利酒王Amarone　第3世莊主親揭身世祕密

▲義大利酒王之一的「阿瑪羅尼（Amarone）」，複雜風味讓老饕們愛不釋手，其誕生原因其實來自於一段美麗的錯誤。（圖／記者葉盛耀攝）
▲義大利酒王之一的「阿瑪羅尼（Amarone）」，複雜風味讓老饕們愛不釋手，其誕生原因其實來自於一段美麗的錯誤。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

喜愛義大利葡萄酒的應該都知曉被稱為義大利酒王之一的「阿瑪羅尼（Amarone）」，它的全稱是瓦坡里切拉阿瑪羅尼（Amarone della Valpolicella），產自威尼托（Veneto）北部的瓦坡里切拉（Valpolicella）產區，有別於義大利常見帶甜味的紅酒，Amarone不僅不甜膩且濃郁醇厚、酸度低，複雜的風味讓老饕們愛不釋手。但其實被稱為酒王之一的它，誕生原因來自於一段美麗的錯誤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
講到Amarone的產地威尼托（Veneto），通常還會提到一件事，即這兒不僅產名酒，裡頭還有個小鎮名為Verona，是莎士比亞名作《羅密歐與茱麗葉》故事裡的背景城市，因此威尼托亦是個到義大利旅遊時的熱門觀光景點。

▲Martina Paladin(中)為義大利Paladin Vigne e Vini酒莊第三世的莊主，日前特地來台推廣自家葡萄酒。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Martina Paladin(中)為義大利Paladin Vigne e Vini酒莊第三世的莊主，日前特地來台推廣自家葡萄酒。（圖／記者葉盛耀攝）
日前受樂葵鐵板燒等餐廳邀請而來台，為推廣自家酒莊葡萄酒的義大利Paladin Vigne e Vini酒莊第三世莊主Martina Paladin，就特地提到：「Amarone的誕生是因為一段不小心的錯誤而發生。」相傳羅馬時代喜歡釀造甜酒Recioto，甚至在酒裡會加蜂蜜，並為了追求甜度更高，還發明將葡萄要先風乾過以濃縮甜味的技法，Martina Paladin說：「據說當時有位釀酒師忘了自己在窖裡還有桶酒，直到兩年後想起後才開桶，而糖分早就被酵母吃光，變成了不甜的酒，讓當時這位釀酒師一試之後大喊『苦啊！（Amaro）』。」這就是Amarone一詞的由來。

Amarone製法是將葡萄採收完之後，會再加以風乾約3、4個月，讓水分減少藉以提高糖分。接著至少需要在木桶中陳年兩年以上，甚至更久。Amarone濃郁而醇厚，酸度低且有著多層次的風味和香氣，但並沒有真的難以入口的苦味，而是帶有類似巧克力、摩卡那樣容易與「苦」連結的風味，並有葡萄乾、無花果乾等蜜餞香氣，甚至還有點泥土風味。

▲Amarone酒色帶深紅色石榴色澤，有著巧克力、摩卡、葡萄乾、無花果乾等香氣，複雜風味讓它成為義大利酒王之一。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Amarone酒色帶深紅色石榴色澤，有著巧克力、摩卡、葡萄乾、無花果乾等香氣，複雜風味讓它成為義大利酒王之一。（圖／記者葉盛耀攝）
因釀造費工又耗時，才能造就複雜迷人的風味，也讓它價格約是一般葡萄酒款的2~3倍。另外，由於葡萄風乾後糖分變高，釀成酒後其酒精濃度往往達15%以上，所以記得喝Amarone時別搶快，以免易醉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

劍人夕鶴紅酒送前任！酒商改賣「劍人Gin鶴」：真誠祝福

限72小時！溫泉飯店入住1600元爽喝紅白酒　睡到下午1點才退房

操刀星宇航空特調！阿翔再推「炒鱔魚意麵」調酒　喝完不自覺笑了

家樂福春季酒展開跑！人氣紅酒199元　甜酒、氣泡酒「買2送1」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀