此生必喝葡萄酒之一！義大利酒王Amarone　第3世莊主親揭身世祕密

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日前受樂葵鐵板燒等餐廳邀請而來台，為推廣自家酒莊葡萄酒的義大利Paladin Vigne e Vini酒莊第三世莊主Martina Paladin，就特地提到：「Amarone的誕生是因為一段不小心的錯誤而發生。」相傳羅馬時代喜歡釀造甜酒Recioto，甚至在酒裡會加蜂蜜，並為了追求甜度更高，還發明將葡萄要先風乾過以濃縮甜味的技法，Martina Paladin說：「據說當時有位釀酒師忘了自己在窖裡還有桶酒，直到兩年後想起後才開桶，而糖分早就被酵母吃光，變成了不甜的酒，讓當時這位釀酒師一試之後大喊『苦啊！（Amaro）』。」這就是Amarone一詞的由來。
Amarone製法是將葡萄採收完之後，會再加以風乾約3、4個月，讓水分減少藉以提高糖分。接著至少需要在木桶中陳年兩年以上，甚至更久。Amarone濃郁而醇厚，酸度低且有著多層次的風味和香氣，但並沒有真的難以入口的苦味，而是帶有類似巧克力、摩卡那樣容易與「苦」連結的風味，並有葡萄乾、無花果乾等蜜餞香氣，甚至還有點泥土風味。
因釀造費工又耗時，才能造就複雜迷人的風味，也讓它價格約是一般葡萄酒款的2~3倍。另外，由於葡萄風乾後糖分變高，釀成酒後其酒精濃度往往達15%以上，所以記得喝Amarone時別搶快，以免易醉。
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