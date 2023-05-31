清華大學天文台大顯身手 都市內突破光害完成系外行星觀測任務
112年5月27日晚上是台灣天文教育一個特別的日子，眾多投身天文教育的老師齊聚一堂目睹當晚發生的系外行星掩星事件。清華大學天文所舉辦「2023臺灣天文聯合觀測網教學工作坊」活動，總共26間學校的27名老師到場參加，晚上天文所安排開放清華大學天文台進行天文觀測，除了拍攝近期很著名的M101超新星爆炸事件SN2023ixf以外，也特別指向當晚預計會發生的「CoRoT-11b系外行星掩星」事件，也就是太陽系外一個行星擋在恆星前，造成觀測亮度下降的特殊天象。
國際中心/綜合報導
清華大學天文所賴詩萍教授以「尋找外星人的家」為題系外行星觀測，為本次活動拉起了序幕。這次參與的老師所屬學校，許多都有設置天文台，因此活動一開始除了介紹臺灣天文聯合觀測網以外，也特別讓各校自我介紹時分享天文台使用心得，希望透過天文觀測的過程讓科學教育在更多學校推廣落實。也因為好天氣配合，當晚拍到許多美麗的天體影像以及特別的天文事件，為活動劃下完美的句點。
附註：目前觀測網的主要執行計畫是歐洲太空總署 (ESA) 的一子計畫 (ExoClock project)，透過紀錄系外行星掩星的精確時間，協助提高將在未來發射的太空望遠鏡ARIEL的觀測效率。