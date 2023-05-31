台灣淨零科技小組掛牌　吳政忠：2050淨零轉型首重人文社會面

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳政忠指出，台灣淨零科技方案推動小組將肩負強化淨零科技前瞻布局、落實淨零科技與產業對接、提升淨零科技方案整體綜效等3大任務，期望鼓勵台灣學研界及智庫法人投入前瞻的淨零科技相關科研，挑戰突破性創新的科研議題，並積極與國際合作，掌握優勢關鍵科技；最後將這些研究成果落地，串接上下游成為產業，擴大支持生活與社會轉型，不僅加速淨零轉型，也要讓台灣成為國際淨零科技的領先國。
吳政忠說，國發會已公布台灣2050淨零排放路徑，科技研發扮演相當大的角色，但目前的科技還無法達到目標，因此國科會和中研院組成推動小組，精進技術；科技方案雖有5大方向，硬體部分包括永績及前瞻能源、低（減）碳、負碳、循環等科技，但軟體部分的人文社會科學才是首要，也是達成2050淨零排放的成功因素，希望國科會人文社會處的研究與經費都能落地，透過外部公民團體，落實到社會上，讓民眾更樂意實踐淨零生活、一同達到生活及社會轉型。
廖俊智表示，中研院在去年底公布了淨零科技政策建議書，特別強調淨零要以科技為基礎、以量化指標做判斷，同時要考慮台灣特有狀况。並且具體建議「創造足夠的零碳電力」為我國淨零科技推動策略的重中之重，中研院除先投入其中高減碳效益的數項創新淨零科技外，也希望透過新啟動的淨零科技方案尋求更多合作，整合學研界力量，一起努力達成新科技研發落地的任務。
國科會指出，行政院於3月28日正式核定「淨零科技方案」後，即成立指導委員會，由科技政委兼國科會主委吳政忠擔任召集人、中研院院長廖俊智擔任共同召集人，督導跨部會淨零科技方案」的執行成果，並下設淨零科技方案推動小組，結合5大淨零科技領域專家群及相關智庫，以國家高度擘畫淨零科技發展策略及研擬科技路徑。
國科會說，該推動小組未來將協助指導委員會攜手中研院、國科會、國發會、內政部、經濟部、教育部、交通部、農委會、行政院原子能委員會、海洋委員會、環保署、金管會等部會，致力凝聚各界對淨零科技發展的共識，及建立淨零科技生態系統，共同努力邁向淨零新生活。