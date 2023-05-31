COMPUTEX不只黃仁勳！全新藍牙Auracast廣播音訊登場 3亮點1次看
COMPUTEX 2023台北國際電腦展藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）今（31）日攜手發科技、英特爾、高通、恩智浦、瑞昱等合作夥伴大秀Auracast藍牙新技術。Auracast 廣播音訊是一項全新的藍牙功能，在被關禁音的電視可以夠過支援Auracast藍牙耳機解除靜音，自己在耳機內獨享，同時還能和同樣有Auracast功能的耳機分享音訊，更加方便。
記者周淑萍/綜合報導
根據《2023年藍牙®市場趨勢報告》分析，未來五年，Auracast廣播音訊裝置和公共場所的部署量將大幅成長，預計到 2030 年，全球將有 250 萬個場所支援 Auracast 廣播音訊，也將直接帶動低功耗音訊（LE Audio）裝置的採用率。藍牙技術聯盟預期，主流消費性音訊產品及聽力裝置將在今年起開始支援 Auracast 廣播音訊功能，有機會在今年看到公共場所開始部署。
Auracast廣播音訊是一項全新的藍牙技術，可向手機、筆電、電視或公共廣播系統等發送音訊，可在範圍內不向耳機、喇叭或助聽器進行廣播，且不限數量，會中也以機場酒吧、登機門、會議中心三個公共場景作為示範，提供三個功能的運用。
解除無聲世界（Unmute Your World）：在機場的酒吧等待航班起飛，但酒吧中有多台電視分別播放不同頻道節目，為了避免互相干擾，通常都是靜音播出，未來透過 Auracast廣播音訊，使用者將可在公共場所享受電視，收聽被靜音的內容。
分享音訊內容（Share Your Audio）：支援 Auracast廣播音訊的筆記型電腦、智慧型手機等裝置，可以邀請他人分享自己的音訊，而家人、朋友只要使用支援 Auracas的耳機，即可共享音訊。此外，參與者也可以透過支援 Auracast廣播音訊的耳機，直接收聽登機門廣播。
體驗最佳音訊（Hear Your Best）：透過配戴 Auracast的耳機，可直接收聽從公共場所喇叭中播放出來的音訊，也能解決同步翻譯，觀眾可以使用自己的耳機或聽力裝置聆聽所需語言的音訊。