羅大佑無預警爆喜訊！以前能拖就拖 「重要時刻需要被記錄」
羅大佑日前無預警發行全新單曲〈月夜愁2023〉，並驚喜宣布〈月夜愁2023〉將是全新概念專輯《愛・河・人間》第一首曝光的前導曲，而從今年7月開始，羅大佑計畫回到自13歲少年時期起至少居住10年的高雄，展開《回到愛河前——光陰的沙龍》一系列講座及在地活動，分享少年心事，羅大佑還自爆出專輯時，習慣能拖就拖，但這次不行，「這三年生命經驗的重要時刻，需要被記錄下來。」
記者吳雨婕/綜合報導
2023年全世界開始以各種不同的方式、速率逐步解封，這場震盪生命、環境與人類文化的疫情，令羅大佑生平第一次對發表創作這件事，有了急迫感，他表示：「對出版專輯唱片，我一向就沒有急過，能拖就拖。但是這次不行，比如龐貝古城在火山爆發即將被掩埋的那一個剎那，你好歹也要找一個好一點的姿勢，擺一個Pose，留點『可看性』給後代吧！」他重新思考音樂力量的原點，及回到療癒人心的本質，在8月即將發行的最新概念專輯《愛・河・人間》中，將集結2020年至2023期間，能表述他現階段個人生命歷程的全新作品與改編歌曲，羅大佑提到：「這三年生命經驗的重要時刻，需要被記錄下來。」
在疫情的三年間，羅大佑重新梳理自己的過去，想起了1968年寒假轉學到了高雄，從13歲到24歲間，在高雄生活的種種足跡，在高雄考的高中聯考、大學聯考、機車駕照、汽車駕照，在高雄第一次穿西裝參與了哥哥的婚禮，在高雄擁有的第一把吉他。愛河流經的鹽埕區，正是羅大佑音樂的起源，從少年到青年最珍貴的這段時光，從第一把琴到組成自己的樂隊，父親因自己興趣也培養家裡每個孩子的音樂環境，種種精華的經歷，造就現在的羅大佑。