有望引進電影院！51年遠百寶慶店8月拆除改建 封館大拍賣下殺1折
遠百寶慶自1972年創始以來邁入第51年，目前確定於今（2023）年8月原址重建，6至7月舉辦改建封館大拍賣，各品牌推出超值回饋、福利品出清全面1折起。業者也透露，改裝重建後會將樓層挑高，賣場內主打一站式購物，目標客群從45歲至65歲，調降到25歲起跳，且為了搶觀光客商機，有望進駐電影院、鼎泰豐小籠包等，不過由於改建工程長達4至5年，新品牌進駐事宜尚未定案。
記者鍾怡婷/綜合報導
遠百寶慶是台灣歷史最悠久的百貨公司，目前定案於8月動工重建，據悉，寶慶店在地深耕逾51年，百貨內特殊的中庭墊高設計，是50年代流行的建築風格，也是因為寶慶店是由三棟樓合併而成，才會有單層樓出現高低不一的區域規劃，是目前唯一百貨內還有類似0.5層樓的建物奇景，不過業者也進一步透露，原址重建後百貨會將內部空間挑高，共計百貨會有10層樓以上，同時為了搶攻西門町觀光客商機，盼望引進電影院、鼎泰豐等品牌。
由於寶慶店歷史悠久，目前客群主要落在45歲的熟齡層，年營收約在12億元，雖沒有虧損但僅佔遠百5%營業額，重建改裝後希望目標客群降至25歲起跳，創造更高的營收目標！為了在重建前與熟客好好告別，遠百寶慶店規劃了「心回憶」系列活動，時光回憶靜態展、重溫復古演唱秀、小小歷史探險家、寶慶心社區學堂、捐舊鞋送愛心、西門商圈淨街等活動，一起回憶寶慶的美好時光。
同時，百貨店內封館大出清，6月1日起至6月27日止，各品牌推出超值回饋、福利品出清全面1折起，還可搭配感恩回饋活動，百貨服飾當日單筆滿3,000元送200元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。首四日開門排隊前100名即送懷舊零食來店禮，超多的好康優惠，就是要回饋給愛護支持遠百寶慶的廣大顧客們，歡迎回娘家一同敘敘舊。