芒果季來了！4芒果大餐集合 芒果牛柳、楊枝甘露529元吃到飽最狂
每年入夏是芒果產季，不僅能做成甜點，也能入菜，金黃誘人、酸甜多汁的芒果也成為吃到飽餐廳的利器，吸引顧客上門。「錢都日式涮涮鍋」推出結合金瓜、牛奶、香芒的新湯底，而旗下主打自助式吃到飽的「吉哆火鍋百匯」也堆出各式芒果熱菜以及芒果霜淇淋、奶酪等多種芒果甜點，全部讓顧客吃到飽。另外，台北凱撒飯店內的王朝餐廳，6月也推出限量版的芒果菜色。
記者葉盛耀/綜合報導
「錢都日式涮涮鍋」旗下主打自助式吃到飽的「吉哆火鍋百匯」，配合芒果季到來，推出多道熱菜及甜點，好比以芒果酸甜襯托軟嫩牛肉的「芒果牛柳」、將排骨炸過後裹上果香的「芒果炸炸排骨」，還有楊枝甘露、芒果牛奶霜淇淋、芒果奶酪、芒果波士頓派等豐富的甜點品項，最低餐費平日午餐每人529+10%元起，就被酸甜芒果香包圍，鍋物控、甜點控、芒果控全都能滿足。
「錢都日式涮涮鍋」也同樣推出與芒果顏色相呼應的「沁夏金龜香芒牛奶鍋套餐」，以金黃色的湯底結合南瓜與牛奶，口感溫潤、滋味獨特，更特別的是它還添加了秘密武器－完熟愛文芒果萃取，帶出淡淡優雅果香，涮肉煮蔬菜都顯得特別爽口。
而台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚限定夏日新菜也上市，6月1日起將推出3道芒果入菜新料理，包含「香芒嫩雞柳」、「芒果沙拉蝦球」、「香芒百花彩米果」，芒果清爽口感甘甜入味，是令人驚豔的夏日清爽料理，每日限量10份。
手搖飲品牌SHARE TEA歇腳亭去年夏天大受歡迎的「就J樣 我鮮芒」芒果系列新飲品，今年也回歸上市，嚴選台灣芒果加上豐富配料，一口氣推出「爆粒鮮芒茶凍」、「楊枝甘露」、「蓋士鮮芒奶酪」等三款季節限定新品，每杯70元起。不僅如此，「Tplus茶加」、「Mr.Wish」品手搖飲品牌的芒果系列，也全都宣布回歸。