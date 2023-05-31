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《閃電俠》貝瑞演活「兩個自己」！終極預告揭曉　預售票明開賣

▲《閃電俠》終極預告揭曉，主角貝瑞演活「兩個自己」，預售票明日開賣。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
▲《閃電俠》終極預告揭曉，主角貝瑞演活「兩個自己」，預售票明日開賣。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）

記者黃雅琪/綜合報導

DC超級英雄電影《閃電俠》今（31）日曝光終極預告，兩個「閃電俠」同時登場驚喜不斷！片商宣布明日開賣電影預售票，閃電俠、蝙蝠俠、超少女火力全開，精采動作場面、幽默互動及動人情感，讓粉絲的期待值不斷上升，在先前舉行的應援場，放映後也獲得大量好評。

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▲《閃電俠》首波試片超高評價出爐。（圖／翻攝自華納YouTube）
▲《閃電俠》首波試片獲得超高評價。（圖／翻攝自華納YouTube）
《閃電俠》故事跨越時間線，「閃電俠」貝瑞使用超能力回到過去見到母親，同時遇見另一個時空的自己，但也因為他的這個決定，意外引爆了宇宙的渾沌危機。在這個時空裡，反派薩德將軍正威脅毀滅世界，兩個閃電俠、蝙蝠俠和超少女必須聯手拯救世界。伊薩米勒在片中詮釋兩個版本的「閃電俠」貝瑞，他認為《閃電俠》的故事有非常根本的人性面向：「貝瑞一直活在痛苦之中，想要解決過去的問題，拒絕放棄希望，以為自己能解決並找到平衡點。」

▲「超少女」莎夏卡耶（中）現身《閃電俠》預告片。（圖／華納兄弟提供）
▲「超少女」莎夏卡耶（中）現身《閃電俠》預告片。（圖／華納兄弟提供）
▲班艾佛列克扮「蝙蝠俠」再現身《閃電俠》。（圖／翻攝自華納兄弟YouTube）
▲班艾佛列克扮「蝙蝠俠」再現身《閃電俠》。（圖／翻攝自華納兄弟YouTube）
▲麥可基頓在《閃電俠》飾演「蝙蝠俠」布魯斯韋恩。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
▲麥可基頓在《閃電俠》飾演「蝙蝠俠」布魯斯韋恩。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
除此之外，本片也集結不只一位蝙蝠俠，分別由麥可基頓、班艾佛列克飾演。超少女則由莎夏卡耶飾演，她不是完美的英雄，不僅無家可歸還經歷了許多痛苦和折磨，在獲救後進入超強的戰鬥狀態。《閃電俠》6月14日在台上映、6月1日開始預售活動，購買電影預售票即有機會獲得限量紀念票卡，數量有限贈完為止，詳情請洽各大戲院；憑電影票根也有機會抽中原版海報，詳情請至華納兄弟官方粉絲團。


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