《閃電俠》貝瑞演活「兩個自己」！終極預告揭曉 預售票明開賣
DC超級英雄電影《閃電俠》今（31）日曝光終極預告，兩個「閃電俠」同時登場驚喜不斷！片商宣布明日開賣電影預售票，閃電俠、蝙蝠俠、超少女火力全開，精采動作場面、幽默互動及動人情感，讓粉絲的期待值不斷上升，在先前舉行的應援場，放映後也獲得大量好評。
記者黃雅琪/綜合報導
《閃電俠》故事跨越時間線，「閃電俠」貝瑞使用超能力回到過去見到母親，同時遇見另一個時空的自己，但也因為他的這個決定，意外引爆了宇宙的渾沌危機。在這個時空裡，反派薩德將軍正威脅毀滅世界，兩個閃電俠、蝙蝠俠和超少女必須聯手拯救世界。伊薩米勒在片中詮釋兩個版本的「閃電俠」貝瑞，他認為《閃電俠》的故事有非常根本的人性面向：「貝瑞一直活在痛苦之中，想要解決過去的問題，拒絕放棄希望，以為自己能解決並找到平衡點。」
除此之外，本片也集結不只一位蝙蝠俠，分別由麥可基頓、班艾佛列克飾演。超少女則由莎夏卡耶飾演，她不是完美的英雄，不僅無家可歸還經歷了許多痛苦和折磨，在獲救後進入超強的戰鬥狀態。《閃電俠》6月14日在台上映、6月1日開始預售活動，購買電影預售票即有機會獲得限量紀念票卡，數量有限贈完為止，詳情請洽各大戲院；憑電影票根也有機會抽中原版海報，詳情請至華納兄弟官方粉絲團。