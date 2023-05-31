賴清德宣布徵召「幕僚世代」 李柏毅參選高雄左楠立委
民進黨布局2024立委選戰，今（31）日召開「民主大聯盟」記者會，黨主席賴清德正式宣布高雄市第三選區（左營、楠梓）立委將徵召擔任過國會助理、前高雄市長陳菊隨行機要秘書，並連任左楠區3屆市議員「幕僚世代」的高雄市議員李柏毅參選。
記者鄭婷襄／高雄報導
黨主席賴清德比喻「幕僚世代」就像美國職棒大聯盟一樣從小聯盟1A、2A、3A打起，歷經不斷選材、訓練、晉升，選手最終來到大聯盟殿堂。從基層開始用實力爭取先發上場，爭取參選資格、具備完整的政治歷練來服務選民。
李柏毅屬民進黨自家幕僚系統培養、栽培、歷練而成的選手，擔任過國會助理、陳菊市長隨行機要秘書，並參選、連任高雄左楠區3屆市議員，更參與過總統、市長、立委選舉，2000年後的選戰幾乎無役不與。
民進黨喊出「民主大聯盟」的概念是為了廣納百川，歡迎年輕世代參政，李柏毅認為，「太陽花世代」投身參與政治，就像當年的「幕僚世代」一樣，秉持理念、對改革台灣民主政治的嚮往，他更宣示「本土派」選上一席是關鍵，也是共同目標，他將跟隨著賴清德總教練的腳步，有信心會贏國民黨，守住左營、楠梓立委這一席，守護台灣主權、贏得選戰。