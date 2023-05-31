台灣淨零科技方案推動小組掛牌！鄭文燦：跨部會拚淨零增韌性

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鄭文燦指出，行政院長陳建仁上任簽的第一份公文就是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，9大相關部會將有新台幣743億元預算， 一年平均超過150億元，盼透過科技手段，跨領域落實淨零轉型的推動。
鄭文燦表示，環境部的成立、氣候變遷署的設置，已在這個立法院會期通過，明年也會把碳費制定完成，碳盤查、碳管理機制亦然；同時，碳權交易所由金管會跟國發會攜手推動，盼讓台灣適應新制度，以大帶小，形成淨零產業聯盟。
鄭文燦指出，淨零科技方案推動小組很重要，相信會增加國家韌性，讓台灣在淨零轉型的道路上，走得更穩、更遠，迎向更好的未來。
行政院政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳政忠致詞時表示，揭牌典禮是宣示台灣要邁向2050淨零的一大步，除社會、產業、生活與能源4大轉型，還有2大支柱，也就是科技研發與氣候法制。
吳政忠指出，科技研發將在淨零之路扮演關鍵角色，因為事實上，以目前的技術，無法達到2050淨零目標，有很多新科技、技術，必須加緊腳步創造出來。
吳政忠表示，除永續前瞻能源，負碳、減碳，循環經濟等「硬」科技，中研院、國科會等單位會協力推動；2050淨零要成功，重中之重在於「軟」科技的人文社會面，盼全體民眾攜手努力，在生活中轉向淨零。
吳政忠強調，科技不是只有自然科學跟工程科技，現在全世界看見台灣，台灣在人文社會創新部分，若能跨部會、產學研一起有信心地走出去，定能強化國家在國際間的關鍵地位。（編輯：蘇志宗）1120531