林心如找周興哲當主廚！《光開門就很忙了》大咖明星們經營民宿
TVBS以戲劇《華燈初上》延伸打造光系列實境節目，第一季以露營實境為主軸推出《光露營就很忙了》，上檔後獲得廣大好評，第二季規劃成員們經營寵物友善民宿《光開門就很忙了》，即將於今年暑假正式上檔。今（31）日首支「開門篇」預告出爐，曝光每一位成員的職務內容，林心如擔任民宿店長，集結美學總監楊謹華、活動部長陳意涵、點心擔當郭雪芙、餐飲總監周興哲、首席大廚章廣辰和房務總管陳昊森，華麗卡司陣容，將產生什麼火花讓人十分期待。
記者郭佩蓉/綜合報導
《光開門就很忙了》目標是打造一個獨特而難忘寵物友善民宿體驗，並為觀眾呈現成員們的經營方式。總製作人林心如一連打造兩檔實境節目，她透露：「當時籌備時是兩季一起想，第一季在戶外露營，第二季希望有個定所，自己平常很喜歡旅行，也很喜歡住各個不同民宿，可以感受到每個民宿老闆的用心經營，就想著如果是自己經營的話，會給旅客與自己有什麼不同感受。」
作為民宿店長，林心如將帶領團隊克服種種困難和挑戰，並在節目中展現出她的領導力和創造力。談到找來這幾位嘉賓成員班底的契機，她表示：「應該是一種直覺與信任。」林心如說自己與楊謹華、陳意涵、郭雪芙原本就熟識，找她們一起經營，可以很安心；而在民宿中，主廚是不可或缺的角色，馬上想到「型男主廚」周興哲，這也是兩人相隔９年再次合體，林心如說：「曾吃過他做的菜，他很擅長烹飪，有他就不用擔心旅客的餐點。」另外，民宿也需要體力活，章廣辰主要任務是二廚，陳昊森則負責房務打理工作。
《光開門就很忙了》由TVBS操刀，選在台東進行取景拍攝，班底成員們一同在民宿錄製十幾天，總製作人林心如回憶起那段日子形容：「恍如一場夢，每天早上起床很累，晚上大家聚在一起又吃喝，聊得捨不得睡，這些過程讓我們收穫了一個很棒的友誼與團結的情感。」此外《光開門就很忙了》也是人氣情歌王子周興哲與新生代男神陳昊森首次參與實境節目。成員們在民宿經營過程會遇到什麼挑戰？敬請期待《光開門就很忙了》的播出。