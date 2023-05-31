正取5500位！第5屆電腦彩券經銷商抽籤完成 6／2起開放查詢
中信金控旗下中信銀行委託台灣彩券公司辦理第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選作業，今（31）日在台大綜合體育館順利完成抽籤，從7萬5734件符合抽籤資格者中，抽出正取5500位、備取5500位，共11000位準電腦型彩券經銷商，抽籤結果也將於6月2日在中信銀彩券管理部與台灣彩券公司網站開放供民眾查詢，主辦單位亦會個別專函寄發中籤暨測驗通知單，通知中籤的準經銷商。
記者顏真真／台北報導
第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選作業總計收到7萬7491件報名文件，相較第4屆6萬7097件、第3屆2萬6,164件，為歷屆最多；合格件數有7萬5734件，其中以身心障礙者占64.7%最多，其次是原住民約占34.8%，單親低收入家庭約0.5%；不合格件數共有1757件，其中以未在規定時間內完成補件為大宗。
而整個遴選作業也在今日上午9時進行人工抽籤，依公益彩券實際業務經營情況將全台劃分為159區，8組同時進行抽籤作業，除公益彩券經銷商遴選委員會監督所有作業流程外，財政部國庫署主秘羅幸榮也親臨指導。為使所有流程公開透明，抽籤現場邀請安永聯合會計師事務所全程見證監督，開放400名符合抽籤資格者驗籤，全程錄影存證，以確保抽籤作業在公正人士與民眾的監督下，符合公平、公正原則。
中信金控暨中信銀行行政長高人傑指出，中信銀行自2007年起取得公益彩券發行權至今將屆滿17年，感謝主管機關、民眾對中國信託及台灣彩券的肯定；未來10年在彩券經銷商夥伴的共同努力，以及主管機關財政部的專業督導之下，中信銀行與台灣彩券將持續以更嚴謹的態度，使公益彩券盈餘穩定累積，挹注更多資源執行社會福利政策，提供弱勢彩券經銷商就業及提昇生活品質的機會。
至於今日的抽籤結果也將在今年6月2日於中信銀行彩券管理部與台灣彩券網站供民眾查詢，並專函寄送中籤暨測驗通知單，中籤者需詳閱通知專函內相關說明事宜，在規定期限內完成測驗，測驗合格者將以書面通知並於網站公告最後當選第經銷商名單。