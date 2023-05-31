名家論壇》謝佩蓁／《車貞淑醫生》：大齡主婦的優雅逆襲

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婚姻對女人的桎梏是無所不在、如影隨形的。即使像車貞淑這樣是個以優異成績畢業的女醫師、高知識份子，也會為了家庭放棄志業。看到路人突然昏厥也只能看著羅伊醫生熟練地拯救病患，除了羨慕也只能感嘆自己丟失了救人的能力。再者，當她看著大學死黨已成為大型醫美診所的老闆，自己只好自我安慰地認為女人最大的成就就是擁有成績優異的孩子、事業有成的老公。因此她的委屈與犧牲，是經營「幸福家庭」必然的代價。
然而，用犧牲換來的幸福，就真的幸福嗎？儘管車貞淑把她唸書的智慧拿來運用在照顧家庭上，但是家人只把她無微不至的付出視為理所當然，一個個變成不能體諒她辛勞的巨嬰。而面對丈夫的冷淡與性冷感、甚至她即使重病在床了也得不到一絲關愛，這所謂的幸福不過是自我欺騙罷了！
二次就業，女人值得為自己再勇敢一次
如果結婚靠的是衝動，那麼踏出家門靠的就是勇氣。一但跟社會失去連結久了，對於踏入社會往往都是裹足不前的。除非當命運將你推到不得不往前的關卡前，才意識到非得改變的時候到了。車貞淑等於在幫全天下的家庭主婦吶喊：我究竟還要這麼不舒服地活多久？值得嗎？年近半百，何時才要為自己而活？
車貞淑在一場需要換肝的大病中看清丈夫的懦弱與婆婆的自私，為他們家做牛做馬二十年，正需要他們的時候卻各個醜態百出。以前可以選擇當個睜眼瞎子，但是走過鬼門關一遭後，決定不再忽略自己的心聲，她必須掙脫家庭的枷鎖、重拾書本當醫生，找回生存的意義。看到這裡也不禁要感嘆，人總要在步入絕境時才願意改變，也許安於現狀就是人性吧！除非這舒適圈已經要了你的命！不過有更多人選擇飲鴆止渴，所以車貞淑的勇氣，可說是所有被家庭困住的女人的典範。
中年婦女再出發，面臨的最大困境是歧視
當車貞淑跟丈夫透露她想重新當醫生的時候，得到的卻是丈夫滿臉的不屑與否定，他覺得妻子又老又笨又沒工作經驗，大家寧願找個年輕好用的肝，也不會想要又老、什麼都不懂，又必須因為年紀而敬畏三分的大媽。事實上丈夫的這番調侃，也是整個亞洲社會普遍對家庭主婦的成見。而這樣的成見總是如影隨形地跟著二度就業的婦女。他們除了得面臨體力的衰退、腦袋不如年輕人靈光，還得不到家庭與社會的支持，更多的是無所不在的歧視。
例如，車貞淑醫生儘管以優異成績考上住院醫師的資格考，但是求職時，容易因為年紀就直接被刷掉，連面試的機會也沒有。好不容易有面試機會，也是拿她與社會脫節、年紀太大做文章，認定她體力不如人、無法跟年輕人相處。進入職場後，這些質疑還會時常被拿出來檢驗。因此既然體力與腦力不如人，就必須更認真、受挫忍受度更高，還要懂得自我調侃，否則就會落人口實。更值得關注的是，他們還時常被攻擊容貌。為何同樣是二度就業的男子就只會被關注能力，卻鮮少人會拿容貌做文章呢？這似乎是個值得深思的面向。
孩子也需要學習體諒與放手
在少子化的年代，每個孩子都是父母的心肝寶貝，對家庭主婦來說孩子更是生命的全部。而處於青春期的孩子更容易以自我為中心，拿他們處於升學的人生關卡來情感勒索。母親就會為自己的就業產生罪惡感，甚至再次放棄追求人生。車貞淑解決的之道是『體諒與放手』。她願意做孩子最大的心理後盾，卻放手讓女兒學習獨立面對困難。她既然願意頂著丈夫的壓力支持女兒追求夢想，也希望女兒能放手成全她想當醫生的志向。
我認為編劇在這方面的編排特別感人，真正的愛不是索取與佔有，而是體諒與放手。此時半大不小的孩子該學習的就是愛人的能力，被愛是一種幸福，卻不是理所當然的，我們在學習愛的旅程中，最需要懂得就是成全與體諒，這樣的愛才會強大。
中年夫妻的感情困境，究竟是不愛了還是忘記怎麼愛了？
車貞淑的丈夫搞外遇還有私生女的橋段，可說是本劇最讓人血脈噴張的劇情，應該會收視率帶來不少貢獻。有人認為情節過於八點檔，不過既然戲劇來自於現實人生，也許這樣的戲劇化也只有曾經身歷其中的人最能感同身受了吧！不過這部戲最耐人尋味之處就是，當丈夫發現老婆在職場上的光芒越來越耀眼，而且還有潛在追求者時，當初讓他嫌棄的黃臉婆，頓時成為令人渴望的女神，不但開始對老婆百般示好，對小三也越來越不上心。
男人果然天生就是獵人體質，越得不到的就越渴望，完全忘了當初自己是怎麼千方百計虐老婆的。等到外遇與私生女的事情曝光後，開始面臨了眾叛親離的處境，他才意識到自己犯下大錯。車貞淑知道真相後堅決要離婚，丈夫的各種跪求原諒的戲碼，雖來引來觀眾撻伐與大快人心。但事實上，跟著小三雙宿雙飛的渣男也不少，那麼願意認錯、亡羊補牢的男人，究竟是該放生還是原諒呢？這劇情的後續發展，的確相當難人尋味。
羅伊醫生帶給女性同胞無盡的希望
當我們看著車貞淑這一路的艱辛與困頓而揪心不已時，唯一讓觀眾感到安慰的就是她與羅伊醫生似有若無的感情線了吧！畢竟家裡頭那個頑固、自以為是、自私又不珍惜糟糠妻的臭老頭，這個專業、帥勁、健康陽光、負責任又善解人意的年輕醫生，相形之下更是惹人愛多了。編劇故意將兩人的年齡差設定的有些模糊，讓人有更多的想像空間，不過這樣的安排真的有做到撫慰人心的作用。無論車貞淑最後選擇修復婚姻，或是走向更懂珍惜自己的羅伊先生，車貞淑的成長之路，像是給女人一盞明燈，唯有當自己成為一顆閃亮的星星後，選擇才會變多，那麼決定權才會掌握在自己手中，真正成為自己生命的主人。
●作者：謝佩蓁／影評人
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