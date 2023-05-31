每人領500元！「青春動滋券」明早10點開放登記　8大QA一次懂領用

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112 年領取資格為 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間，滿 16 歲 至 22 歲（出生日期為中華民國 90 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日止），且於國內現有戶籍之國民。
2、青春動滋券登記與領取
民眾可於 112 年 6 月 1 日上午 10 時起，至動滋網點選「民眾登記」，並輸入姓名、身分證字號、出生年月日及手機號碼等資訊。完備登記程序後，點選「登記狀態查詢」進行驗證結果查詢，經驗證符合年齡身分者，會收到手機簡訊驗證碼，即可點選「民眾領券」，輸入手機簡訊驗證碼，經系統確認無誤後， 即取得動態二維碼（以下簡稱 QR Code）及付款碼，可於當日至實體合作店家出示 QR Code 或付款碼臨櫃消費抵用，或至線上平台輸入付款碼線上抵用。
3、青春動滋券使用期限？
112 年 6 月 1 日 10 時起開始領券使用，至 112 年 12 月 31 日 24 時截止，逾期失效。
4、青春動滋券使用方式
青春動滋券採「電子錢包」方式使用，於 500 元額度內不限抵用次數，可以截圖或列印 QR Code 及付款碼並於當日臨櫃消費時出示，或至線上平台消費時輸入付款碼使用。提醒民眾，由於動態 QR Code 及付款碼限領券當日有效，欲變更於其他日期消費抵用，請重新上動滋網至「我的青春動滋券」輸入基本資訊再次領券，避免所領取之 QR Code 及付款碼遭他人盜用。
5、使用青春動滋券是否需出示證件？可給親友使用嗎？
青春動滋券應由本人使用，雖然使用青春動滋券 QR Code 或付款碼時，不需出示證件，但店員會詢問登記者或由消費者，自行輸入登記者身分證號末四碼，以確認抵用。
6、如何查詢消費紀錄？
民眾可上動滋網點選「我的青春動滋券」，登入即可查看已抵用紀錄， 每一筆交易完成後就可以立刻查詢。
7、使用青春動滋券可退費嗎？
青春動滋券一經合作店家掃碼完成、或輸入付款碼完成消費抵用，無法再退還，若有相關退換貨需求，須依各業者之規定辦理。
8、青春動滋券合作店家
延續動滋券2.0，青春動滋券的合作店家，將以提供「做運動」如運動場館健身、參加體育活動等，「看比賽」觀賞運動賽事等產品或服務，並經體育署審核通過之業者為主，包括游泳池、健身房等運動場館及欣賞賽事單位等。民眾可於動滋網「合作店家」查詢。
除門票支出外，尚有 支持球隊的應援衣飾、加油道具、海報或紀念品等，這些均屬 觀賞職業運動消費行為的一環，皆屬「看比賽」的範疇，即可 以使用青春動滋券進行抵用。又如在運動場館(如健身房、游 泳池或球場等)從事運動除了入場券、場地租金外，在該運動 場館從事運動所需之運動消費品項，如毛巾、泳帽、護具等配 件，只要符合向動滋網登記通過審核的業者經營之運動場域及 其直營附屬店家，均可使用青春動滋券進行抵用。