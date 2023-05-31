全聯芒果甜品回歸！芒果生乳捲、千層超欠吃 最低銅板價有找
全聯芒果甜點季來了，6/2起全聯化身時尚甜點專賣店，推出7款芒果甜點，包括芒果生乳捲、芒果千層捲、芒果Q心泡芙、芒果白巧輕乳酪等，皆使用台灣當地芒果，展現最自然的鮮甜風味。同時，大潤發即日起也推出芒果季甜點，椰香芒果酪、芒果鮮奶大福僅49元，銅板價格有找，是下午茶美味又省錢首選。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯本次7款芒果甜點，包括芒果生乳捲（售價129元）、芒果鮮果布蕾（售價159元）、芒果千層捲（售價149元）、楊枝甘露（售價49元）、芒果雙餡菠蘿泡芙（售價89元）、芒果白巧輕乳酪（售價99元）、芒果Q心泡芙（售價179元）。加碼兩款芒果麵包商品，初夏芒果可頌、芒果大理石麵包（6/15前嚐鮮價35元）。
全聯指出，自有甜點品牌We Sweet年年不斷推出消費者最愛的水果入餡甜點，但發現芒果是夏日不敗人氣王，去年最夯的「芒果生乳捲」、「芒果千層捲」皆創下破千萬元佳績，整檔業績突破4千3百萬元，今年預計本檔業績可望創下5千萬業績。
同時，大潤發即日起也推出芒果季甜點，包括3款新品及2款熱銷品，新品部分「椰香芒果酪」最適合夏天的消暑聖品（促銷價75元）、「芒果冰心」厚實戚風蛋糕搭配特調鮮奶芒果餡料（促銷價42元）、「芒果羅馬生乳包」（促銷價50元）、「芒果爽蛋糕」（促銷價139元）、「芒果鮮奶大福」（促銷價42元）。